Профессор моды Коробцева предположила цену свадебных образов Давы и Краймбрери

Блогер, певец, актер Давид Манукян женился на певице Мари Краймбрери. Они скрывали отношения и расписались тайно, но потом рассказали о своем счастье поклонникам и опубликовали фотографии со свадьбы. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева в беседе с сайтом «Страсти» поделилась мнением о костюме жениха и платье невесты.

«Жених предстает на фото в черном, элегантном, хорошо сидящем на нем классическом костюме-двойке. Это – традиционная свадебная одежда. Невеста – в белом длинном платье со шлейфом и высоким разрезом до бедра, голову украшает длинная фата. Покрой платья не скрывает беременности Марии», – поделилась Надежда.

По словам профессора моды, пара не афиширует, кому из дизайнеров они доверили создание своих свадебных костюмов, можно лишь предположить, что эти образы стоят около полмиллиона рублей.