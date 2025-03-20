Профессор моды Коробцева предположила цену свадебных образов Давы и Краймбрери
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Блогер, певец, актер Давид Манукян женился на певице Мари Краймбрери. Они скрывали отношения и расписались тайно, но потом рассказали о своем счастье поклонникам и опубликовали фотографии со свадьбы. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева в беседе с сайтом «Страсти» поделилась мнением о костюме жениха и платье невесты.
«Жених предстает на фото в черном, элегантном, хорошо сидящем на нем классическом костюме-двойке. Это – традиционная свадебная одежда. Невеста – в белом длинном платье со шлейфом и высоким разрезом до бедра, голову украшает длинная фата. Покрой платья не скрывает беременности Марии», – поделилась Надежда.
По словам профессора моды, пара не афиширует, кому из дизайнеров они доверили создание своих свадебных костюмов, можно лишь предположить, что эти образы стоят около полмиллиона рублей.
«В целом стиль Мари Краймбрери хорошо рассчитан на ее целевую аудиторию. Он содержит много молодежных, неожиданных и даже подростковых решений. Небольшой рост, миниатюрность (рост 158 см. и вес 50 кг) и спортивность позволяют ей хорошо выглядеть не только в фантазийных и авангардных, но и в спортивных моделях, надевать необычную обувь, в том числе и на высокой платформе»,
Коробцева Надежда Алексеевна
Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России
Александр Васильев, комментируя стиль Марии, высказал мнение, что усматривает в нем связь с образами Бритни Спирс и Донателлы Версаче.
«Да, определенная схожесть прослеживается, но это не прямое копирование, и, следовательно, нельзя утверждать, что стилистические решения заимствованы. Это всегда продуманные, завершенные образы, в которых, как правило, нет ничего лишнего. Выручает и спортивность невесты, ее подтянутость и отточенность форм фигуры, к которой могут подходить очень многие фасоны без ограничений. Диагностика имиджа Мари Краймбрери показывает ее полную адекватность, умение быть узнаваемой в разных образах и наличие индивидуального стиля костюма, макияжа, прически. Даже ее умение собирать волосы и делать высокий хвост, доказывают ее компетентность (тем самым она прибавляет себе рост). Ее высокий лоб смотрится очень неплохо. Ей не обязательно носить челку, но можно было бы провести более контрастную коррекцию области лба, используя различные технологии макияжа. Следует предположить, что у Мари Краймбрери хорошая профессиональная команда и есть собственное понимание, что же ей все-таки необходимо», – подчеркнула Надежда.
Профессор моды отметила, что Мари Краймбрери от природы имеет приглушенный цветотип внешности, такой же, как и у Ванессы Эслер, Анны Торв, Скарлет Йохансон, Элизабет Олсон и Элис Ив (волосы и кожа средней насыщенности, светлые глаза). Однако при окраске волос в цвет, более темный по сравнению с ее природным цветотипом, внешность Мари становится более яркой и контрастной.
«Мари использует широкую цветовую палитру, с выбором цвета у нее полный порядок: ей подходят и разные оттенки розового, великолепно смотрится бирюзовый, синий, лимонный. Красный цвет – иногда бывает чрезмерно тепловат, нужен более нейтральный. С кем именно сотрудничает из дизайнеров? Известно, что летом прошлого, 2024 года она сотрудничала с молодыми дизайнерами и доверяла им создание своих образов. В частности, с ней работала Лана Пушкина…Делаю заключение: «Ее имидж здоров и успешен»,
Коробцева Надежда Алексеевна
Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России