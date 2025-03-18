«Появление челки оправдано после 55»: профессор моды оценила новый имидж Брежневой

Вера Брежнева стала гостьей показа Givenchy в Париже, удивив публику не только ярким образом, но и сменой имиджа. Так, для выхода в свет артистка выбрала бордовый кожаный плащ, черные колготки, туфли и отрезала челку. Увидев снимки, пользователи Сети раскритиковали прическу Веры, заявив, что раньше было лучше. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева согласилась с высказыванием подписчиков. Она отметила, что без челки Брежнева выглядела статуснее и благороднее. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

Удачный ли образ на показе Givenchу?

«Габриэль Шанель считала: «Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально». Сейчас все СМИ обсуждают тренчкот Веры Брежневой. Делайте вывод. В образе на показе первое, что бросается в глаза – это модный бордовый шикарный плащ, подчеркивающий ультрамодность Веры. Но при этом «потерялась» сама Вера – цветущая интересная женщина. К тому же по цветотипу изделие не из ее палитры, возможно надо было выбрать более приглушенный и светлый, сложный оттенок или в целом другой цвет. В образе читается подчинение индивидуального имиджа Веры – моде. А должно быть наоборот, индивидуальный имидж, красивая женщина в полном расцвете сил, а затем должна прочитываться ее стильность и модность», — высказалась Коробцева.

Эксперт считает, что Вере подходит челка, но певица могла бы отсрочить стрижку, пока не понадобится скрыть морщины. Коробцева посоветовала певице вернуться к этому образу после 55.

«Челка Вере подходит по типажу лица, к его пропорциям все неплохо. Однако ее следовало бы использовать, скорее всего, в более старшем возрасте, когда возникнет желание скрыть морщины на лбу и тогда появление челки будет оправдано. Ранее у нее были объемные шикарные укладки без челки с легкой волной, которые делали ее статуснее, благороднее, шикарнее. В возрасте певицы я бы порекомендовала еще образы без челки, с возможным возвращением к ней после 55 лет. Мелирование ей, в принципе подходит. Кардинально, после мелирования изменений в имидже не произошло, но, следует отметить, что быть блондинкой в случае Брежневой лучше (весь образ ярче, чем с мелированием)», — считает Надежда.