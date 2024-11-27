«Профессиональная деформация»: звездный стилист дал совет Екатерине Андреевой

Многие пытались узнать секрет молодости и красоты Екатерины Андреевой. Потрясающему внешнему виду, подтянутой фигуре, роскошным волосам и, конечно же, годами не меняющемуся лицу известной телеведущей завидуют. Что касаемо одежды, то для зрителя несомненно привычнее видеть Екатерину в строгих костюмах по фигуре, приталенных с классическим кроем, в комбинации с рубашками и блузами. Дополняют образы эфиров сдержанный макияж и собранные волосы.

Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал стиль телеведущей.

«Если зайти в социальные сети Андреевой, то для жизни ведущая выбирает более расслабленные и свободные по крою вещи, вещи оверсайз. С летящими тканями ярких оттенков и различными принтами. Екатерину часто называли самой стильной телеведущей и этому есть подтверждение в её вечерних образах, которых четко отслеживается любовь к моде, трендам, необычным кроям и вышивкам», – поделился эксперт.

Стилист отметил, что если бы Екатерина обратилась к нему за советом, то он бы порекомендовал добавить современности в ее гардероб.