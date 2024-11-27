«Профессиональная деформация»: звездный стилист дал совет Екатерине Андреевой
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Многие пытались узнать секрет молодости и красоты Екатерины Андреевой. Потрясающему внешнему виду, подтянутой фигуре, роскошным волосам и, конечно же, годами не меняющемуся лицу известной телеведущей завидуют. Что касаемо одежды, то для зрителя несомненно привычнее видеть Екатерину в строгих костюмах по фигуре, приталенных с классическим кроем, в комбинации с рубашками и блузами. Дополняют образы эфиров сдержанный макияж и собранные волосы.
Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал стиль телеведущей.
«Если зайти в социальные сети Андреевой, то для жизни ведущая выбирает более расслабленные и свободные по крою вещи, вещи оверсайз. С летящими тканями ярких оттенков и различными принтами. Екатерину часто называли самой стильной телеведущей и этому есть подтверждение в её вечерних образах, которых четко отслеживается любовь к моде, трендам, необычным кроям и вышивкам», – поделился эксперт.
Стилист отметил, что если бы Екатерина обратилась к нему за советом, то он бы порекомендовал добавить современности в ее гардероб.
«Актуальность и насмотренность очень важны в наши дни. Думаю, что и естественна профессиональная деформация в выборе одинаковых приталенных силуэтов даже для жизни, некий беспроигрышный вариант. Это не так. Андреева будет гармонично смотреться в пиджаках со спущенным плечом, широких брюках-палаццо, в туфлях с острым носом и высоко-собранным пучком. Представьте, как по-новому будут смотреться выходы Екатерины в светскую жизнь в образах со шлейфом айдентики Balenciaga», – порассуждал Никита.
Полный материал о том, кем в детстве мечтала стать Екатерина Андреева, почему вышла замуж за иностранца и как относится к конфузам в прямом эфире, читайте здесь.