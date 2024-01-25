Продюсер раскрыла гонорар Александра Петрова за один съемочный день

Александр Петров считается не только востребованным, но и самым высокооплачиваемым актером в стране. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» продюсер Дарья Новицкая раскрыла гонорар Александра за один съемочный день.

По словам эксперта, почти каждый деятель кино желает увидеть Петрова в своем проекте. Дело в том, что участие Александра обеспечивает фильму коммерческий успех и внимание публики. Кроме того, режиссеры любят актера за его профессионализм и умение передать любой образ. Вот почему Петров получает внушительный гонорар.

«О доходах Александра можно только догадываться, но, говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200-250 тысяч рублей», — высказалась продюсер.

На сегодняшний день личность Александра вызывает общественный резонанс. Пока одни восторгаются талантом Петрова; другие — критикуют однотипность его образов. Однако деятелей кино это не пугает. Более того, они убеждены, что узнаваемость героев Александра — характерная черта актера.

«Многие упрекают Петрова, считая, что во всех фильмах он выглядит одинаково. Однако продюсеры и режиссеры не видят в этом ничего плохого. Это не хорошо и не плохо, это просто особенность актера. Чтобы раскрыться в роли, ему не нужно радикально менять внешность, манеру говорить и двигаться. Но там, где это необходимо, он меняется. В мировом кинематографе есть много артистов, которые известны кардинальной сменой образов, у Петрова же другой подход. Его герои узнаваемые и органичные, за ними интересно наблюдать», — резюмировала Дарья.

Полный материал о феномене успеха Александра Петрова читайте в этой статье.