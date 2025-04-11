«Процесс становится забавой»: в чем опасность экстремального похудения Стаса Садальского

«Учитывая длительность пагубных привычек в возрасте до 72 лет, снижать вес стоило бы более аккуратно и начинать только с правильного питания и легкой физической нагрузки. Такие резкие скачки на весах могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную и эндокринную. Заниматься здоровьем, поддерживать форму, сохранять активность в наше время способен каждый. Только на это нужна огромная сила воли и желание. Иногда мы просто в силу обстоятельств откладываем это. Но помните, главное начать, а привычка правильного питания и физической нагрузки выработается быстро!»