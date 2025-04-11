«Процесс становится забавой»: в чем опасность экстремального похудения Стаса Садальского
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Такие лекарства, как семаглутид («Оземпик»), в последние годы приобрели большую популярность среди людей, стремящихся похудеть, в том числе среди известных личностей. Стас Садальский абсолютно открыто признается в применении инкретинрмиметиков, благодаря чему похудел на 35 кг. Они были специально разработаны для пациентов с сахарным диабетом 2 типа и действуют путем стимулирования выработки инсулина и снижения уровня сахара в крови. Одним из побочных эффектов таких препаратов является снижение аппетита, что, по сути, способствует снижению веса. Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о том, подошел ли такой метод Садальскому, и какие есть минусы применения «Оземпика».
«Стоит помнить, что семаглутид использовать в качестве средства для похудения у людей без диабета требует медицинского наблюдения. Применение его без контроля может привести к побочным эффектам. Например, тошнота, рвота, головная боль, запоры или диарея. Для некоторых людей они могут быть достаточно выраженными. Редко, но все же возникают панкреатит или проблемы с желчным пузырем. В случае неправильного использования инкретинрмиметиков могут возникать случаи резкого падения уровня сахара в крови»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Врач отметила, что точно понять, есть ли у Стаса диабет, можно только с его слов или на основе медицинского диагноза, который он не озвучил в своих публичных заявлениях. И, по мнению специалиста, скорее всего он использовал препараты исключительно для быстрого и легкого снижения веса.
«По информации из интернета Стас использовал новые препараты, которые воздействует одновременно на рецепторы ГПП-1 (глюкагоноподобного пептида 1) и ГИП (глюкагоноподобного пептида), в то время как семаглутид воздействует только на ГПП-1. Поэтому воздействие на метаболизм становится более многогранным: улучшает контроль уровня сахара в крови и оказывает влияние на жировую ткань и нейроны, которые регулируют аппетит. Это помогает не только снижать вес, но и уменьшать чувство голода, что дает более выраженный и долгосрочный эффект в похудении»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Врач подчеркнула, что с помощью данных «волшебных палочек» процесс похудения становится забавой для многих. И Станислав Садальский не стал исключением. Но актер сам и отметил, что никогда не ограничивал себя и в еде, да и не собирался.
«Учитывая длительность пагубных привычек в возрасте до 72 лет, снижать вес стоило бы более аккуратно и начинать только с правильного питания и легкой физической нагрузки. Такие резкие скачки на весах могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную и эндокринную. Заниматься здоровьем, поддерживать форму, сохранять активность в наше время способен каждый. Только на это нужна огромная сила воли и желание. Иногда мы просто в силу обстоятельств откладываем это. Но помните, главное начать, а привычка правильного питания и физической нагрузки выработается быстро!»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ