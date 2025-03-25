Диетолог Пришвина: эксперименты Бабкиной с весом грозят проблемами с сердцем
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75-летняя певица Надежда Бабкина не так давно удивила всех шикарным преображением, но вскоре внезапно прибавила в весе и перестала радовать поклонников стройным телом. Артистку сразу же заподозрили в применении лекарственного препарата «Оземпик» для похудения, после которого она стала жертвой так называемого эффекта «йо-йо» и не смогла удержаться в низком весе. Сама Надежда Георгиевна никак не комментировала произошедшие с ней изменения, поэтому подтвердить или опровергнуть догадки пользователей Сети не представляется возможным. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, чем опасны резкие колебания в весе, особенно в старшем возрасте.
«В возрасте 75 лет сердце и сосуды уже не такие эластичные и сильные, соответственно, резкие колебания в весе приводят к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. То есть, увеличивается риск гипертонии, сердечной недостаточности и инсульта. При похудении после резкого набора веса, миоциты истончаются, нарастает нагрузка на сердце и снижается сократительная способность. Резкое увеличение веса также негативно влияет на опорно-двигательный аппарат: ускоряет развитие остеоартрита, приводит к болям в суставах, снижению их подвижности. В старшем возрасте при похудении увеличивается недостаток кальция и витамина Д. Поэтому особенно важно находить баланс в питании с целью снижения риска переломов»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Как отметила доктор, с возрастом происходит естественная потеря мышечной массы, а резкое похудение, особенно с недостаточным потреблением белка и других питательных веществ, может еще более усугубить этот процесс. Это чревато потерей силы и подвижности. Из-за естественного возрастного снижения метаболической активности резкие изменения в весе могут привести к возникновению инсулинорезистентности, диабету второго типа, нарушению липидного обмена (повышение уровня холестерина и триглицеридов).
При резких скачках веса возникают нарушения в работе кишечника, дисбаланс микрофлоры. Все это приводит к снижению усвоения питательных веществ, соответственно к гиповитаминозам.
Не стоит забывать и про потерю красоты внешнего вида. Кожа при резких колебаниях веса теряет тургор, эластичность. С возрастом итак снижается уровень коллагена и эластина, двух ключевых белков. То есть происходит физиологичное уменьшение упругости и способности растягиваться. Соответственно, при резком наборе веса кожа не успевает адаптироваться к увеличению объёма тела, и это может привести к растяжкам. А когда происходит резкая потеря веса могут появляться обвисания кожи, особенно в области живота, плеч, бедер и шеи. Потеря подкожного жира, который с возрастом становится всё тоньше, также усугубляет проблему обвисания.
И запомнить необходимо всем, что именно подкожный жир помогает нам выглядеть молодо, но его потеря необратима. Также из-за дефицита минералов и витаминов кожа становиться более тусклой и сухой.
«Скачки в весе вредны в любом возрасте, но особенно в старшем. Я бы не рекомендовала Надежде Бабкиной проводить такие эксперименты. Они наносят вред не только внешнему виду, но и здоровью»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ