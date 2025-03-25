Диетолог Пришвина: эксперименты Бабкиной с весом грозят проблемами с сердцем

Как отметила доктор, с возрастом происходит естественная потеря мышечной массы, а резкое похудение, особенно с недостаточным потреблением белка и других питательных веществ, может еще более усугубить этот процесс. Это чревато потерей силы и подвижности. Из-за естественного возрастного снижения метаболической активности резкие изменения в весе могут привести к возникновению инсулинорезистентности, диабету второго типа, нарушению липидного обмена (повышение уровня холестерина и триглицеридов).

При резких скачках веса возникают нарушения в работе кишечника, дисбаланс микрофлоры. Все это приводит к снижению усвоения питательных веществ, соответственно к гиповитаминозам.

Не стоит забывать и про потерю красоты внешнего вида. Кожа при резких колебаниях веса теряет тургор, эластичность. С возрастом итак снижается уровень коллагена и эластина, двух ключевых белков. То есть происходит физиологичное уменьшение упругости и способности растягиваться. Соответственно, при резком наборе веса кожа не успевает адаптироваться к увеличению объёма тела, и это может привести к растяжкам. А когда происходит резкая потеря веса могут появляться обвисания кожи, особенно в области живота, плеч, бедер и шеи. Потеря подкожного жира, который с возрастом становится всё тоньше, также усугубляет проблему обвисания.