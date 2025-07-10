Проблемы со здоровьем или возраст? Почему Оксана Федорова набрала вес
© Tarakanov Vadim/East News
Недавно на одном из светских мероприятий Оксана Федорова, известная модель и телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная», которую всегда ассоциировали с безупречной фигурой и утонченной красотой, продемонстрировала более округлые формы. Это показалось поклонникам странным, ведь сейчас многие звезды, наоборот, всеми способами худеют. Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему Оксана набрала вес и не связано ли это с состоянием здоровья.
Эксперт отметила, первое, что приходит в голову многим — это вопрос о здоровье. В СМИ и соцсетях мгновенно распускаются слухи о возможных проблемах: от гормональных нарушений до стрессов или даже серьезных заболеваний. На самом деле, изменения в весе могут быть вызваны множеством причин.
Гормональные нарушения
К примеру, сбой работы щитовидной железы — гипотиреоз — одна из частых причин набора веса. Щитовидка вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, и при ее недостаточной активности обмен замедляется, что приводит к увеличению массы тела.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Это заболевание у женщин репродуктивного возраста связано с гормональным дисбалансом и часто сопровождается увеличением веса, особенно в области живота. Также оно характеризуется ановуляцией, гиперандрогенией.
Некоторые медикаменты — например, гормональные препараты, антидепрессанты, противосудорожные средства — могут влиять на аппетит и обмен веществ, вызывая набор веса.
«Конечно, не стоит забывать про стресс и депрессию. Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на гормональный фон и поведение, включая пищевые привычки. Хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, способствующего накоплению жира, особенно абдоминального»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Эксперт отмечает, что с возрастом обмен веществ замедляется естественным образом, что без корректировки питания и активности приводит к набору веса. Многие замечают, что так как в 20 легко можно скинуть пару килограмм, в 40 лет уже не удается.
Стоит знать, когда надо насторожиться
Диетолог отметила, что если изменение веса происходит резко, сопровождается ухудшением самочувствия, нарушением сна, усталостью, резкими перепадами настроения, отеками или другими симптомами, лучше не откладывать визит к врачу. Только квалифицированный специалист сможет назначить нужные анализы и обследования.
Не стоит забывать, что вес — лишь одна из составляющих здоровья. Часто набор нескольких килограммов — это нормальная реакция организма на изменения образа жизни или период восстановления после стресса или болезни. Психологический комфорт и чувство гармонии с собой гораздо важнее.
«Внешне Оксана выглядит приятно, даже с «лишними» килограммами. Нет никаких признаков нарушений. Некоторые женщины, наоборот, после 40 рекомендуют набрать несколько килограммов, чтобы лицо выглядело моложе. Визуально Оксана просто перестала быть худенькой, не более того. Возможно, она действительно решила жить в новом ритме и не ограничивать себя в маленьких радостях»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ