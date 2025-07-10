Проблемы со здоровьем или возраст? Почему Оксана Федорова набрала вес

Недавно на одном из светских мероприятий Оксана Федорова, известная модель и телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная», которую всегда ассоциировали с безупречной фигурой и утонченной красотой, продемонстрировала более округлые формы. Это показалось поклонникам странным, ведь сейчас многие звезды, наоборот, всеми способами худеют. Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему Оксана набрала вес и не связано ли это с состоянием здоровья.

Эксперт отметила, первое, что приходит в голову многим — это вопрос о здоровье. В СМИ и соцсетях мгновенно распускаются слухи о возможных проблемах: от гормональных нарушений до стрессов или даже серьезных заболеваний. На самом деле, изменения в весе могут быть вызваны множеством причин.