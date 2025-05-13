«Притягивает приспособленцев»: какой мужчина нужен Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова недавно вновь заставила говорить о себе, когда вся страна обсуждала свадьбу ее единственной дочери Ариадны. Звезда призналась, что и сама мечтала бы найти любимого мужчину. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», какой избранник подойдет скандальной артистке.

Эксперт для начала высказалась о бракосочетании наследницы Волочковой. По ее мнению, лица главных участников торжества были напряжены, а улыбки натянуты.