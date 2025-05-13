«Притягивает приспособленцев»: какой мужчина нужен Волочковой
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Балерина Анастасия Волочкова недавно вновь заставила говорить о себе, когда вся страна обсуждала свадьбу ее единственной дочери Ариадны. Звезда призналась, что и сама мечтала бы найти любимого мужчину. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», какой избранник подойдет скандальной артистке.
Эксперт для начала высказалась о бракосочетании наследницы Волочковой. По ее мнению, лица главных участников торжества были напряжены, а улыбки натянуты.
«Уверена, что молодожены совершенно не стремились к такой широкой огласке своего чудесного праздника создания семьи, но Анастасия решила по-своему, так как «пиар любой ценой» – ее второе имя»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что сложный период в жизни балерины затянулся. Она демонстрирует вредные привычки, попадает в скандальные ситуации и позволяет себе нелицеприятные высказывания.
«Она давно уже стала фриком и, тем самым, затмила свои блистательные достижения в профессии. Сильный внутренний конфликт, который она не может решить сама с собой, мешает ей обрести душевное спокойствие и двигаться дальше. Если посмотреть ее разнообразные интервью, то мы услышим в ее словах большие обиды на людей и претензии к Миру. А ведь человек – зеркало всего, что с ним происходит. Пока Настя не гармонизирует свое эмоциональное состояние, не простит всех не на словах, а на деле, и не вернет внутреннее доверие к Миру, то ничего хорошего ждать не придется»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что Волочковой нужен мудрый мужчина, который своим примером подтолкнет ее на грандиозные трансформации, которые вполне по силам Насте, и это точно человек не из ее тусовки. Осчастливить ее он не сможет, а вот пробудить на изменения – вполне.
«А пока она притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев. Нужно самой наполниться добром, и только в этом случае ей встретится достойный мужчина. Ведь подобное притягивает подобное»,
Анна Осипова
Сваха