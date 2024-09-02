«Эффект выгоревших волос»: что делает со своей прической Влад Лисовец

Парикмахер-колорист Виктор Дудо в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности Влада Лисовца и рассказал, идут ли ему длинные волосы, и в каком они состоянии.

Если в начале карьеры у Лисовца была короткая стрижка, то сейчас он ходит с длинными волосами и хвастается их хорошим качеством. Так ли это на самом деле?