«Эффект выгоревших волос»: что делает со своей прической Влад Лисовец
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Парикмахер-колорист Виктор Дудо в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности Влада Лисовца и рассказал, идут ли ему длинные волосы, и в каком они состоянии.
Если в начале карьеры у Лисовца была короткая стрижка, то сейчас он ходит с длинными волосами и хвастается их хорошим качеством. Так ли это на самом деле?
«На 99% я уверен, что это окрашенные волосы. Это окрашивание выполнено в технике «шатуш» или «балаяж», которые позволяют сделать эффект естественно-выгоревших волос. Такими техниками можно делать более контрастные пряди, более светлые, но здесь именно эффект естественно-выгоревших на солнце волос. Потому что акцент сделан на концах».
Виктор Дудо
Парикмахер-колорист
По словам парикмахера, возможно, Влад сделал окрашивание год назад, и сейчас у него отросли длинные корни. Что касается качества волос, эксперт ответил так.
«Волосы очень хорошие. И у Влада всегда были хорошие волосы».
Виктор Дудо
Парикмахер-колорист
Парикмахер также порассуждал о прическе Лисовца и о том, идет ли ему такая длина волос.
«Такая длина не очень симпатична. Но это мое мнение. Мне очень нравились его стрижки, когда он только начинал отращивать. Я считаю, что средняя длина – до плеч, красиво смотрится. Когда просто длинные – мне лично не очень нравятся. Но это дело вкуса. Если ему нравится, то ради Бога».
Виктор Дудо
Парикмахер-колорист
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