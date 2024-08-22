«Придают ей возраст»: почему Наталье Бочкаревой не удалось омолодиться с помощью косметолога

Эксперт подчеркнул, что, судя по видео 44-летняя актриса выглядит хорошо. Сергей убежден, что Бочкарева обращается к проверенным, компетентным специалистам, поэтому все процедуры произведены у нее корректно. На лице Натальи нет провисающих брылей, у нее выраженный шейно-подбородочный овал лица, прекрасное состояние верхней зоны лица. Очевидно, что артистке повезло с генетикой, ткани ее кожи в хорошем состоянии. Для таких людей обычно все процедуры эффективны.

При этом специалист пояснил, что Наталья пока не может выглядеть моложе своих лет, сейчас она «четко соответствует своему возрасту». Как звезде исправить эту ситуацию?