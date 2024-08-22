«Придают ей возраст»: почему Наталье Бочкаревой не удалось омолодиться с помощью косметолога
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Пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с сайтом «Страсти» разобрал внешность актрисы Натальи Бочкаревой и рассказал, какие процедуры применяет звезда.
«На видео, которое появилось недавно в Интернете, Наталье Бочкаревой делают процедуру «мезонити». Эта технология очень известна и в ряде случаев дает очень выраженный кратковременный эффект. Многие артисты ее применяют. Тут не нужно вводить наркоз, нет периода реабилитации. Отек и синяки (если они появляются) очень быстро проходят. Но травматизация ткани все-таки происходит. Мезонити можно сделать несколько раз за всю жизнь, не более, так иначе будет появляться фиброз. А если нити будут устанавливаться глубоко в ткани, то может возникнуть даже нарушение мимики».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Эксперт рассказал, кому именно подходит данная технология. По его словам, чаще всего – худощавым лицам с тонкой кожей, хорошей ее эластичностью и отменным тургором. Как раз это наблюдается у Натальи.
«Конечно, эту процедуру можно выполнять и на полных лицах, но эффект будет очень далекий от совершенства. Провисание сильно не уйдет. Кроме того, мезонити со временем рассасываются и эффект уменьшается. На фоне прохождения отека кожа начнет провисать».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Пластический хирург перечислил другие процедуры, которые применяет Наталья. Это стандартные, направленные на уход: фототерапия, мезотерапия, ультразвуковой SMAS-лифтинг (эффективен при борьбе с гравитационным птозом). Также Наталья применяет филлеры в областях скул, носогубных складок, губ (они у Бочкаревой увеличены в объеме, увлажнены и даже немного раздуты).
«Пластических операций актриса не выполняла. Наталье очень повезло с овалом лица, он у нее идеален».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция
Эксперт подчеркнул, что, судя по видео 44-летняя актриса выглядит хорошо. Сергей убежден, что Бочкарева обращается к проверенным, компетентным специалистам, поэтому все процедуры произведены у нее корректно. На лице Натальи нет провисающих брылей, у нее выраженный шейно-подбородочный овал лица, прекрасное состояние верхней зоны лица. Очевидно, что артистке повезло с генетикой, ткани ее кожи в хорошем состоянии. Для таких людей обычно все процедуры эффективны.
При этом специалист пояснил, что Наталья пока не может выглядеть моложе своих лет, сейчас она «четко соответствует своему возрасту». Как звезде исправить эту ситуацию?
«Прежде всего – пластику верхних и нижних век. У Натальи присутствуют нависающие кожные складки на верхних веках, которые придают ей возраст. Это четкий признак того, что ей не 35, к примеру. В области нижних век есть жировые мешочки в виде выступающих переорбитальных комочков или жировых грыж. А еще у актрисы немного опущена линия бровей, как и у большинства ее сверстников. Поэтому эндоскопическая подтяжка верхней зоны лица Наталье тоже вполне подойдет. Все эти пластические операции безрубцовые, никаких следов после них не остается, и они действительно способны сделать Бочкареву моложе лет на 10».
Сергей Свиридов
Российский пластический хирург, ведущий пластический хирург клиники «Seline», автор уникальных методик «Грудь без шва» и «Бесшовная блефаропластика» и впервые применивший в России новый вид липосакции Бодибилдинг-липосакция