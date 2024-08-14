«Превратится из ёжика в надежного партнера»: какое будущее могло бы быть у Бони с Кологривым
© PATRICIA MOREIRA/AFP/East News
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, какая могла бы получиться пара у Виктории Бони с Никитой Кологривым. Недавно блогер признавалась, что влюблена в актера из-за его необычной внешности, а особенно зубов.
Виктория Боня – одна из самых обсуждаемых и красивых молодых женщин нашей страны. Приехав из небольшого городка покорять столицу, сделала себя сама, находится в потрясающей форме и, кто-бы что ни говорил за ее спиной, вызывает большой интерес у аудитории своими неординарными поступками и, бесспорно, роскошным образом.
Никита Кологривый – молодой, дерзкий, амбициозный и невероятно харизматичный актер современного кинематографа, который стал широко известен после громкой премьеры сериала «Слово пацана», хотя до этого судьбоносного момента в фильмографии Никиты было уже достаточное количество прекрасно сыгранных ролей.
«Никита фигура противоречивая и вызывает кардинально противоположные мнения у публики: кто-то им искренне восхищается, а кто-то не переносит на дух. Кстати, такого отношения к себе со стороны окружающих, как правило, удостаиваются люди талантливые и неординарные, и я глубоко убеждена, что через какое-то время Никита раскроется не только как молодой талантливый артист с обостренным чувством справедливости, но и как сильный и глубокий профессионал».
Анна Осипова
Сваха
По мнению специалиста, Виктория и Никита легко могли бы стать парой, так как оба из простой, не самой благоприятной среды, проделали свой путь на вершину личного Олимпа и точно знают цену словам, деньгам и упорству.
Вика – огненная, энергичная и очень гибкая натура! Сваха убеждена, что она может найти общий язык с абсолютно любым мужчиной на планете, вдохновить его и вселить уверенность в то, что он самый лучший в мире. Никита – натура рефлексирующая, неспокойная, бунтарская, как многие талантливые люди, и не скрывает, что психологически травмирован непростым детством и отношениями с родителями, и все его высказывания в многочисленных интервью «кричат» только об одном, что его «недолюбили», «недооценили», «недоповерили» в него.
«Так вот как раз Виктория смогла бы стать той женщиной, которая бы обняла, полюбила и, главное, поверила бы в такого перспективного, смелого, но немного, раненого мужчину, как Никита. Она рождена быть музой и вдохновлять на подвиги, и как раз в ее ласковых объятиях Никита в скором времени вполне мог бы превратиться из строптивого ёжика в мудрого и надежного партнера».
Анна Осипова
Сваха