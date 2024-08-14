«Превратится из ёжика в надежного партнера»: какое будущее могло бы быть у Бони с Кологривым

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, какая могла бы получиться пара у Виктории Бони с Никитой Кологривым. Недавно блогер признавалась, что влюблена в актера из-за его необычной внешности, а особенно зубов.

Виктория Боня – одна из самых обсуждаемых и красивых молодых женщин нашей страны. Приехав из небольшого городка покорять столицу, сделала себя сама, находится в потрясающей форме и, кто-бы что ни говорил за ее спиной, вызывает большой интерес у аудитории своими неординарными поступками и, бесспорно, роскошным образом.

Никита Кологривый – молодой, дерзкий, амбициозный и невероятно харизматичный актер современного кинематографа, который стал широко известен после громкой премьеры сериала «Слово пацана», хотя до этого судьбоносного момента в фильмографии Никиты было уже достаточное количество прекрасно сыгранных ролей.