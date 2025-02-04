«Предпринял гениальный заход»: как Пригожин спас Валерию и завоевал ее сердце

«Он завоевал ее сердце и вернул ей веру в настоящих мужчин. Не оценить это было бы глупо. А Валерия – женщина умная, и она оценила. Почему они столько лет вместе? Они заняты общим делом, у них одинаковые жизненные цели и мировоззрение, а также, они большие друзья, что для семейной жизни является основным якорем. Как пазл сложились стороны их характера, которые были так необходимы им как партнерам. Да и два «Овна», несмотря на схожесть характеров, всегда договорятся. Они же похожи!»