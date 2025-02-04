«Предпринял гениальный заход»: как Пригожин спас Валерию и завоевал ее сердце
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Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин много лет вместе. У артистов нет общих детей, но это не мешает им быть настоящей семьей, во всем поддерживать друг друга и быть рядом даже на работе. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секрет крепкого брака знаменитостей.
«У Валерии и Иосифа Пригожина история любви, как по учебнику: он – умный, предприимчивый, уважаемый и благородный, она – женственная, талантливая и с трагической судьбой. Ее срочно надо спасать! Какой же сильный и, главное, свободный мужчина, откажется от такой возможности, имея для этого все ресурсы?»
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что продюсер на первой же встрече понял, что красивую женщину с потрясающими вокальными данным «надо брать».
«Пригожин – успешный продюсер, и он сделал все, чтобы Валерия грандиозно вернулась на сцену и засверкала еще ярче, чем прежде. Параллельно профессиональной деятельности, Иосиф предпринял гениальный «заход» через родителей и детей Валерии, совершенно искренне взяв ответственность за всю ее семью, окружив всех поддержкой и заботой, а Валерию – любовью и сильным мужским плечом»
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова назвала певицу мудрой женщиной и заявила, что она оценила благородные поступки со стороны мужчины, которые он совершает ради нее.
«Он завоевал ее сердце и вернул ей веру в настоящих мужчин. Не оценить это было бы глупо. А Валерия – женщина умная, и она оценила. Почему они столько лет вместе? Они заняты общим делом, у них одинаковые жизненные цели и мировоззрение, а также, они большие друзья, что для семейной жизни является основным якорем. Как пазл сложились стороны их характера, которые были так необходимы им как партнерам. Да и два «Овна», несмотря на схожесть характеров, всегда договорятся. Они же похожи!»
Анна Осипова
Сваха