«Брак изжил себя»: почему актриса Анна Цуканова-Котт развелась с режиссером
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В конце января актриса Анна Цуканова-Котт заявила, что развелась с мужем после 18 лет брака. Оказалось, что 35-летняя звезда сделала это еще год назад, но скрывала информацию от публики. Женщина призналась, что осталась в хороших отношениях с отцом детей – режиссером Александром Коттом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, в чем могла быть причина распада союза.
Анна Цуканова-Котт – российская актриса, которая выросла на съемочной площадке. Известность к ней пришла еще в детстве, поэтому складывается впечатление, что она была на экране всегда.
«Неудивительно, что актриса вышла замуж за режиссера, это типичная история для мира кино», – отмечает сваха.
Супруг был старше Анны на 16 лет, брак казался крепким и непотопляемым, двое прекрасных детей и со стороны все казалось идеальным. Но после 18 лет супружеской жизни этот союз распался. В чем причина?
«Мы можем только предполагать. Я думаю, что Александр играл в жизни Анны несколько важных ролей: отца, друга, покровителя, защитника и наставника. А рано или поздно, дети вылетают из родительского гнезда, и мы вынуждены их отпускать во взрослую жизнь. Судя по тому, что развод случился без крови, и бывшие супруги находятся в прекрасных отношениях, решение было принято обоюдное, и никто ни на кого не держит зла. Просто этот брак изжил себя, исчерпал все возможности, супруги дали друг другу все, в чем нуждался каждый из них и с благодарностью отпустили друг друга»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха назвала эту историю расставания «здоровой». Анна Осипова убеждена, что теперь каждый из бывших супругов пойдет своей дорогой и однозначно извлечет важный опыт из своих прошлых отношений.
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