«Брак изжил себя»: почему актриса Анна Цуканова-Котт развелась с режиссером

В конце января актриса Анна Цуканова-Котт заявила, что развелась с мужем после 18 лет брака. Оказалось, что 35-летняя звезда сделала это еще год назад, но скрывала информацию от публики. Женщина призналась, что осталась в хороших отношениях с отцом детей – режиссером Александром Коттом. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, в чем могла быть причина распада союза.

Анна Цуканова-Котт – российская актриса, которая выросла на съемочной площадке. Известность к ней пришла еще в детстве, поэтому складывается впечатление, что она была на экране всегда.

«Неудивительно, что актриса вышла замуж за режиссера, это типичная история для мира кино», – отмечает сваха.

Супруг был старше Анны на 16 лет, брак казался крепким и непотопляемым, двое прекрасных детей и со стороны все казалось идеальным. Но после 18 лет супружеской жизни этот союз распался. В чем причина?