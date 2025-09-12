«Повреждение лицевого нерва»: перекошенным губам Аллы Пугачевой нашлось объяснение
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России. Пользователи Сети обратили внимание не только на слова артистки, но и на ее внешний вид. С одной стороны, выглядит она моложе своих 76 лет. С другой – невозможно не заметить чуть кривые губы. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что происходит с лицом певицы.
«Для начала хочу отметить, что Пугачева действительно выглядит моложе своих лет. Однако мы не знаем, применялись ли какие-то фильтры при видеозаписи. Настоящее лицо певицы, которые иногда выкладывают те люди, которые встречаются с ней лично, немного другое, мягко скажем. Хотя, возможно, здесь может идти речь о хорошем гриме»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина считает, что у артистки хороший овал лица. Это натолкнуло на мысль, что могла быть проведена круговая подтяжка, а, может, и не одна.
«Плюсом идет то, что Пугачева в последние несколько лет похудела, у нее больше нет скачков в весе, как в более молодые годы. Итог: если даже у 40-летней и уж тем более 50-летней Пугачевой заметны брыли, то здесь, в намного зрелом возрасте, овал достаточно подтянутый»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
По словам специалиста, невооруженным глазом можно отметить асимметрию в районе губ.
«Некоторые считают, что это плохо сделанные губы, однако, на мой взгляд, такой перекос дала круговая подтяжка. Или же подтяжка нижней трети лица. Со 100-процентной достоверности мы не можем утверждать, что это именно так – все-таки такие вещи нужно смотреть лично, во время приема. Но именно такое складывается впечатление»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина изучила фото Аллы Борисовной разных лет и пришла к выводу, что подтяжку она делала не один раз. И последняя из них был не так давно. И здесь есть две проблемы.
«Во-первых, круговую подтяжку нельзя делать слишком часто. Во-вторых, обычно процедура противопоказана лицам старше 60-ти. И оба этих пункта Пугачева, судя по всему, нарушала. Возможно, именно поэтому и случился перекос, который дает ощущение, будто у нее кривые губы. Так возможно, что во время операции было повреждение лицевого нерва. Это тоже может дать такую реакцию. Но, повторяюсь, более точный диагноз можно дать только во время личного приема»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Хирург добавила, что Пугачева могла прибегнуть к булхорну.
«Это достаточно популярная в последние годы процедура, направленная на создание более выраженной и привлекательной формы верхней губы. Этот метод, как правило, применяется для увеличения объема губ, а также для подтяжки и изменения их формы, что может значительно преобразить общий внешний вид лица. У Пугачевой заметно, что верхняя губа даже не увеличилась, а как бы развернулась. Если приглядеться, но на фото двухлетней давности можно даже заметить рубец под носом. Спустя время рубца уже не видно (возможно, под слоем макияжа), но достаточно объемные для ее возраста губы остались»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог