«С годами будто расцветает»: как полет в космос отразился на внешности Пересильд

Юлия Пересильд показала новое фото без макияжа. Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит моложе 40 лет. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Мадина Осман заявила, что секрет молодости актрисы заключается в правильном уходе за собой. Пересильд, в отличие от многих звезд, не прибегала к пластике. Зато, по мнению эксперта, полет в космос мог отразиться на ее внешности в лучшую сторону.

«Актриса Юлия Пересильд действительно выглядит очень хорошо. Я вспомнила, что еще в 2023 году режиссер Клим Шипенко отметил, что ее внешний вид заметно изменился в лучшую сторону после полета в космос. Он подчеркнул, что актриса помолодела даже без грима. Я не знаю, насколько пребывание в космосе может влиять на процессы омоложения, но с годами Юлия как будто расцветает. Сама она не раз подчеркивала, что ее внешний вид – исключительно результат ухода за собой и что ни к пластике, ни к филлерам она не прибегала. Судя по фото актрисы, это может быть правдой. По крайней мере, я не вижу явных признаков ни пластики, ни инъекций», — высказалась эксперт.

40 лет – это тот возраст, когда можно обойтись без серьезных вмешательств. По словам Мадины, главное, что Юлия много лет находится в одном весе. Известно, что резкое похудение или набор веса могут приводить к потере упругости и эластичности кожи, а также способствуют образованию растяжек и морщин. Когда вес остается стабильным, кожа лучше сохраняет свою структуру и выглядит более гладкой и подтянутой.

«Также видно, что Юлия тщательно ухаживает за своей кожей. И речь не об инъекциях и аппаратных процедурах, а об ежедневном домашнем уходе. К слову, Юлия долгое время дружит с одним известным косметическим брендом, поэтому она явно тестирует все новинки. А они у этого бренда весьма действенные и эффективные. И ее внешность – тому подтверждение», — резюмировала хирург.

