«Повлияла история далекой юности»: почему Александр Васильев одинок

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему историк моды Александр Васильев одинок. Она напомнила, что он вырос в семье театралов и был погружен в мир искусства с самого детства. Именно поэтому он вряд ли мог бы претендовать на роль среднестатистического ребенка-юноши-мужчины. После неудачного романа и отъезда во Францию он сосредоточился на работе.

Напомним, что экс-ведущий «Модного приговора» был женат на француженке. Он развелся, когда увидел ее целующейся с другим мужчиной.

«С возлюбленной не получилось, сердце было разбито, но Александр не из тех, кто складывает крылья и сетует на судьбу. Он полностью погрузился в свой профессиональный мир и только отшлифовывал свое мастерство. Предполагаю, что Васильев, испытав боль в самом начале отношений, с огромной опаской относился и относится к противоположному полу и та прошлая история далекой юности повлияла на всю его дальнейшую жизнь», – считает эксперт.

Анна напомнила, что мужчины – ранимые существа, которые только кажутся сильными, смелыми и решительными.

«Как сваха с большим опытом, могу точно сказать, что мужчины гораздо серьезнее переживают разрыв отношений, особенно, когда их предпочли другому мужчине, как это случилось с Васильевым. Зачастую, они помнят о таких обстоятельствах всю свою жизнь в подробных деталях. Это статистика», – подчеркнула Осипова.

Она отметила, что Александр — «Стрелец-восьмерка», человек мудрый, целеустремленный, сильный духом, всегда со своим персональным мнением и видением ситуации, да еще и тот, кому посчастливилось всю жизнь заниматься любимым делом, от которого он получает истинное удовольствие. Человек, который сделал себя сам, как правило, одиночка.

«Есть люди, который трудно представить в паре, так вот Васильев из таких. Я больше могу предположить рядом с ним помощницу по хозяйству, которая трепетно вытирает пыль с его коллекции антикварных вещей, но вот супругу, которая пьет с ним чай за столиком XVIII века — с трудом. Жизнь, штука непредсказуемая, сейчас возраст создания брачных союзов очень изменился. И если раньше люди вступали в отношения до 30, то сейчас и в 60 они тоже хотят любви. Время покажет. Но пока наш герой точно предпочитает женщине предметы искусства!» – убеждена сваха.

