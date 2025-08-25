Побег в Париж, критика коллег и блошиные рынки: как живет Александр Васильев после СВО
Александр Васильев был отчислен из школы, подбирал вещи на помойках, но стал первым и единственным в России историком моды. Он обрел популярность в кресле ведущего шоу «Модный приговор», но потерял это место и со скандалом покинул страну.
Детство и юность Александра Васильева
Александр Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве в семье театральных деятелей. Его отец, Александр Павлович, был известным театральным художником, а мать — преподавателем сценической речи в Школе-студии МХАТ. Благодаря родителям, их дом был полон легенд советского театра: Фаины Раневской, Любови Орловой, Веры Марецкой и других.
С детства будущий историк моды был погружен в мир искусства, что и определило его судьбу. Уже в 12 лет он создал костюмы для спектакля «Волшебник Изумрудного города». Также с юных лет он начал коллекционировать старинные вещи, некоторые из которых находил на свалках, так как антикварных магазинов почти не было.
«На свалке я в детстве очень много находил прекрасного... люди приносили это и перепродавали в театры, на киностудии, за копейки», — цитирует Васильева Kulturologia.ru.
Несмотря на известных родителей, в элитной школе у него не сложились отношения со сверстниками, считавшими его странным. Из-за плохой успеваемости, особенно по точным наукам, его перевели в обычную школу.
Начало карьеры
Васильев поступил в Школу-студию МХАТ на постановочный факультет, который окончил в 1981 году. Еще студентом он начал работать бутафором в театре «Современник», где был очарован атмосферой и звездной труппой.
«Я был в восторге от работы в этом великолепном театре. Тогда был молодой Табаков, молодая Волчек... Настя Вертинская, Валентин Гафт», — говорил Васильев в выпуске программы «Легенда» на RTVI.
Его первой большой работой как художника по костюмам стал спектакль «Волки и овцы» в театре на Малой Бронной.
Переезд во Францию
В начале 1980-х Васильев неожиданно переехал в Париж, где продолжил учебу в Школе Лувра и сразу начал работать. Его советское образование открыло перед ним все двери.
«Когда я приехал в Париж... они спросили: "Где вы учились?" Я сказал: "В студии художественного театра". Я сразу получал контракты, потому что тогда это была марка», — делился он.
Уже через год он читал лекции в парижской школе моды, а затем работал над постановками в Исландии, Бельгии, Японии и для самых знаменитых сцен Франции, включая Королевскую оперу Версаля.
Как Александр Васильев стал историком моды
Васильев развивал карьеру в мире моды в Европе, но в 2000-х вернулся в Россию.
«В выборе одежды надо исходить из того, что вам идет, а не из того, что модно. И адекватно оценивать свои внешние данные», – считает Васильев.
Александр основал фестиваль «Поволжские сезоны», дизайн-студию, преподавал в МГУ и создал просветительский проект «Аристократия».
Кроме того, он автор около 20 книг, которые сформировали его образ эксперта. Самые известные из них — серия «История моды» из 18 книг-открыток. Он также пробовал себя в художественном жанре, выпустив книгу «Маленькая балерина: Исповедь русской эмигрантки».
Как Александр Васильев попал на телевидение
Интерес к телевидению у Александра Васильева проявился еще в детстве: в восемь лет он вел детскую программу «Театр „Колокольчик“», а в 70-х снялся в «Будильнике». После переезда за границу он выступал как эксперт на европейских и американских каналах.
Широкую известность в России ему принесло участие в программе «Модный приговор», куда его пригласили в 2009 году. Он сменил дизайнера Вячеслава Зайцева, которому тяжело было работать из-за ухудшения здоровья. Напарницей Васильева стала Эвелина Хромченко.
Программа выходила в эфир до февраля 2022 года. Потом ее перестали показывать. Александр прокомментировал это так:
«У меня позитивное отношение к жизни. Даже если случаются неблагоприятные внешние обстоятельства. Это опыт. Нужно помнить, что мы временные жители на Земле, никто не будет жить вечно. Даже те, которые очень этого хотят. Поэтому нужно сделать жизнь приятной для себя и для других», – говорил историк моды, пишет 78.ru.
После остановки шоу его коллега Надежда Бабкина перешла на НТВ в аналогичный проект с Владом Лисовцом, однако Васильева в новую программу не пригласили. По слухам, на это повлияли скандальные высказывания звезды.
Когда шоу «Модный приговор» вернули в эфир, ведущим «мужской» версии стал Александр Рогов, женской – известный байер Лилия Рах. Александр Васильев жестко прошелся по коллеге, в одном из своих интервью назвав ее хабалистой женщиной, и намекнул на ее неграмотность.
«Не одевать, а надевать, мои прекрасные. Хоть вы, работающие в мире моды, можете выучить это простое правило?! Мне правда стыдно порой. И красивЕе — такого слова нет, которое вы употребляете. КрасИвее! В чердачке что-то есть или сквозняк?!» –эмоционально высказался Васильев.
Личная жизнь Александра Васильева
Историк моды предпочитает скрывать личную жизнь, поэтому вокруг нее ходит множество слухов. Известно то, что в молодости он пережил романтическую историю: в 21 год влюбился в Марию Лаврову, которая уехала в Париж. Чтобы последовать за ней, Васильев в 1980-х годах вступил в фиктивный брак с француженкой Анной Бодимон, что позволило ему выехать из СССР.
Однако в Париже его возлюбленная уже собиралась замуж за другого. Их отношения не возобновились, а фиктивный брак с Анной перерос в реальный — они прожили вместе пять лет, после чего расстались.
Семейное счастье разрушилось из-за измены женщины.
«Сначала я только догадывался об этом, а потом — смешно даже вспоминать — увидел своими глазами. Возвращаюсь однажды домой и вижу, как на улице, прямо перед домом, Анна целуется с мужчиной», — рассказал телеведущий в шоу «Разговор ни о чем с Павлом Бойцовым».
В одном из недавних интервью Александр признался, то несколько лет назад экс-избранница умерла во время коронавируса, и он все еще тоскует по ней.
«Я сейчас вдовец. Моя французская жена скончалась во время ковида. Я уже был в разводе. Но я все равно чувствую себя вдовцом, потому что эта женщина много для меня сделала, помогала очень, когда могла, даже советом», – делился мужчина.
Также мужчина пожаловался, что не смог стать отцом.
«У меня было много связей в моей жизни, но ни один ребенок не родился. Я допускаю: может, у меня просто не получается? Это же тоже может быть», – делился он.
Больше о серьезных отношениях Васильева неизвестно. Сам он заявляет, что «женился на моде». Однако в 2022 году он сделал неожиданное признание, отвечая на вопрос поклонницы.
«Во-первых, дважды женился. Во-вторых, наследников хватает. В-третьих, сталкиваясь с такими бестактными тетями, как вы, думаешь: чур меня», — написал Васильев, не уточняя деталей.
Сваха объяснила одиночество Александра Васильева
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» обратила внимание на то, что Александр Васильев родился в семье театралов и был погружен в мир искусства с самого детства. Именно поэтому, по ее мнению, он вряд ли мог бы претендовать на роль среднестатистического ребенка-юноши-мужчины. После неудачного романа и отъезда во Францию он сосредоточился на работе.
«С возлюбленной не получилось, сердце было разбито, но Александр не из тех, кто складывает крылья и сетует на судьбу. Он полностью погрузился в свой профессиональный мир и только отшлифовывал свое мастерство. Предполагаю, что Васильев, испытав боль в самом начале отношений, с огромной опаской относился и относится к противоположному полу и та прошлая история далекой юности повлияла на всю его дальнейшую жизнь», – считает эксперт.
Анна напомнила, что мужчины – ранимые существа, которые только кажутся сильными, смелыми и решительными.
«Как сваха с большим опытом, могу точно сказать, что мужчины гораздо серьезнее переживают разрыв отношений, особенно, когда их предпочли другому мужчине, как это случилось с Васильевым. Зачастую, они помнят о таких обстоятельствах всю свою жизнь в подробных деталях. Это статистика», – подчеркнула Осипова.
Она отметила, что Александр — «Стрелец-восьмерка», человек мудрый, целеустремленный, сильный духом, всегда со своим персональным мнением и видением ситуации, да еще и тот, кому посчастливилось всю жизнь заниматься любимым делом, от которого он получает истинное удовольствие. Человек, который сделал себя сам одним из самых успешных мастеров в своей профессии, как правило, одиночка.
«Есть люди, которых трудно представить в паре, так вот Васильев из таких. Я больше могу предположить рядом с ним помощницу по хозяйству, которая трепетно вытирает пыль с его коллекции антикварных вещей, но вот супругу, которая пьет с ним чай за столиком XVIII века — с трудом. Жизнь, штука непредсказуемая, сейчас возраст создания брачных союзов очень изменился. И если раньше люди вступали в отношения до 30, то сейчас и в 60 они тоже хотят любви. Время покажет. Но пока наш герой точно предпочитает женщине предметы искусства!» – убеждена сваха.
Скандалы в жизни Александра Васильева
Имя историка моды Александра Васильева продолжает оставаться в центре публичного обсуждения из-за ряда скандальных эпизодов.
Один из самых резонансных инцидентов произошел в июне 2023 года, когда в соцсетях распространилось видео из аэропорта Казани. На кадрах Васильев вступает в конфликт с сотрудниками аэропорта, которые попросили его пройти тщательный досмотр из-за подаренного сувенира и не пускали на борт. Эта ситуация вызвала гнев искусствоведа, который обрушился на сотрудницу с тирадой.
«Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня, до дня вашей смерти. До свидания», — сказал он, пишет Kp.ru.
Другой странный эпизод, который активно обсуждался в Сети, связан с его комментарием о патриотизме. Одна из журналисток позвонила Васильеву с просьбой пояснить, как должен выглядеть настоящий патриот. Он ответил так.
«А вот тот, кто действительно патриотичен, он реально должен жить на Урале. Я считаю, что патриот должен жить в Самаре, должен жить в Ульяновске и должен не одеваться в джинсы никогда, снять кроссовки, переобуться в лапти. Я реально считаю: носить косоворотку и только, забыть иностранные языки, потому что это не патриотично», —цитирует его aif.ru.
Знаменитость часто сталкивается с критикой – его ругают за стиль и высказывания. Историк моды решил ответить всем ненавистникам, заявив, что комментарии в его адрес только помогают ему зарабатывать деньги.
«Люди обсуждают и мои очки, и мои ногти, и мой нос, и мой шарфик, и мою брошечку. Ну это от нечего делать, им нечем заняться. Они скажут, что он чудаковатый, он клоун. Хейт - это ваши денежные подарки нам. Я вас умоляю, заспамьте нас гадостями, и мы будем очень богатыми и популярными», – говорил он.
Жизнь Александра Васильева после начала СВО
До февраля 2022 года Александр строил карьеру в России, а после раскритиковал действия военных.
В нескольких интервью он раскритиковал россиян. Телеведущий подчеркнул, что только в России женщины могут работать на двух работах, тянуть все заботы о доме и семье, но беречь мужа, чтобы не остаться одной. Также он заявил, что россияне не имеют вкуса. Многие спокойно живут среди пластиковой мебели, а из развлечений у них только радио и телевидение.
Несколько месяцев историк моды ездил с лекциями по Европе, за ними последовало тайное возвращение на Родину. Но попытка прочесть лекцию в МГУ в конце 2023 года закончилась разрывом отношений с университетом.
«Модный приговор», с которым он был неразрывно связан с 2009 года, сняли с эфира. Когда шоу вернулось в апреле 2024-го, место ведущего уже занял другой.
Васильев, обладающий французским и литовским гражданством, уехал жить во Францию. В октябре 2023 года он объяснил, почему не работает в России.
«Я выступлю здесь, в Тбилиси, затем полечу в Париж, дальше у меня выступления в Варшаве — дел у меня много, я при делах... В России же в каких-то городах я очень даже приветствуюсь и даже делаю рекламы-баннеры и выступления, а в каких-то городах говорят — нет, не надо нам никакого Васильева, подавайте нам мертвого Зайцева и мертвого Юдашкина. Это индивидуальный заказ — мне рассказали, и я уже провел расследование. Это какая-то женщина, отвергнутая мной, в верхах власти мстит мне. Это какая-то дама, которая сказала: „Ах так? Так не доставайся же ты никому!“» – сказал он, пишет aif.ru.
Но свою связь с Отчизной он определял иначе: «Образ России для меня заключается в литературе, поэзии, музыке, балете, живописи и архитектуре — в том, что никто не может отнять у уехавших за рубеж россиян». И добавлял: «Поймите, нас можно изгнать из России. А Россию из нашего сердца изгнать нельзя, даже если кому-то очень хочется».
Однако в другом интервью, зарубежному каналу, его слова прозвучали куда более резко: он заявил, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». Стресс тех дней, по его словам, не прошел даром.
«После февраля 2022 года я заработал себе сердечную недостаточность из-за «внутреннего уныния»». Да, я перенес во Франции две операции. Первый раз был электрошок, потом — стентирование. Они позволили мне жить в том ритме, в котором я живу».
Отвечая на критику о своем образе жизни, Васильев яростно защищался: «В основном все говорили, что я – бомж. Я не бомж, у меня много недвижимости». На вопрос, почему он покупает вещи на парижской барахолке, он снисходительно объяснял: «Милые, дресс-код на рынке – всегда простота... Вы никогда не должны наряжаться слишком! Конечно, никаких украшений и фирменных сумочек. Потому что каждая фирменная сумочка говорит о том, что у вас есть деньги, и с вами не надо торговаться».
Он с гордостью показывал свою парижскую квартиру: «В этой квартире я живу всего 34 года, еще не обжился... Это квартира, за которую я плачу, но не слишком дорого». Стены, выкрашенные в красный, синий, лиловый и ярко-оранжевый цвета, были завешаны картинами и окружены антикварной мебелью.
Сейчас Васильев активно ведет соцсети и рассказывает о своей жизни. Он зарабатывает лекциями о моде, которые проводит в разных странах. В начале сентября историк моды будет выступать в Турции, а потом во Франции и Грузии. Билеты он продает за 6-10 тыс. рублей.
Продюсер рассказал, сколько зарабатывал Александр Васильев в России
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о заработке Александра Васильева в России. По его словам, экс-ведущий «Модного приговора» был успешен и популярен.
«Съемочный день, я так полагаю, у него стоил, как у телеведущего, в районе 300-600 тыс. рублей. Если мы говорим про корпоративы, то от 1,5 млн рублей и выше. Человек он известный, имел свою программу на Первом канале», – поделился продюсер.
По словам Сергея, покинувшие страну звезды лишились недвижимости, счетов и любви зрителей. Александр Васильев входит в их число.
«Если он вернется, то его не будут звать, так как он слишком много наговорил против нашей страны. Я вообще удивлен, как его еще не признали иноагентом. Таких людей, у кого так называемый «длинный язык», поступивших некрасиво, гнусно, здесь никто не ждет, никто не примет на работу. Только если самые близкие, не более», – добавил Дворцов.
Бизнес Александра Васильева и долги
В 2011 году Александр Васильев создал свой модный бренд под названием «Лилии Александра Васильева». Компания занималась коллаборациями с различными производствами — фарфора, текстиля, хрусталя и т. д. Вместе с ними Васильев создавал уникальные предметы роскоши, которые затем продавались.
Однако в последние годы ООО «Лилии Александра Васильева» не приносит ему прибыль — за 2024 год компания показала нулевые доходы и расходы. Хотя еще в 2023 году бизнес принес чистую прибыль в размере 655 тысяч рублей.
Согласно открытым источникам, компания имела задолженность на май 2025 года по налогам — 300 тысяч рублей. Из них 4 тысячи рублей госпошлина, 10 тысяч рублей за страховые взносы, 8 тысяч рублей за налог, взымаемый с применением УСН и 278 тысяч рублей пеней.