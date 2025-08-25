Побег в Париж, критика коллег и блошиные рынки: как живет Александр Васильев после СВО

Скандалы в жизни Александра Васильева

Имя историка моды Александра Васильева продолжает оставаться в центре публичного обсуждения из-за ряда скандальных эпизодов.

Один из самых резонансных инцидентов произошел в июне 2023 года, когда в соцсетях распространилось видео из аэропорта Казани. На кадрах Васильев вступает в конфликт с сотрудниками аэропорта, которые попросили его пройти тщательный досмотр из-за подаренного сувенира и не пускали на борт. Эта ситуация вызвала гнев искусствоведа, который обрушился на сотрудницу с тирадой.

«Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня, до дня вашей смерти. До свидания», — сказал он, пишет Kp.ru.

Другой странный эпизод, который активно обсуждался в Сети, связан с его комментарием о патриотизме. Одна из журналисток позвонила Васильеву с просьбой пояснить, как должен выглядеть настоящий патриот. Он ответил так.

«А вот тот, кто действительно патриотичен, он реально должен жить на Урале. Я считаю, что патриот должен жить в Самаре, должен жить в Ульяновске и должен не одеваться в джинсы никогда, снять кроссовки, переобуться в лапти. Я реально считаю: носить косоворотку и только, забыть иностранные языки, потому что это не патриотично», —цитирует его aif.ru.

Знаменитость часто сталкивается с критикой – его ругают за стиль и высказывания. Историк моды решил ответить всем ненавистникам, заявив, что комментарии в его адрес только помогают ему зарабатывать деньги.

«Люди обсуждают и мои очки, и мои ногти, и мой нос, и мой шарфик, и мою брошечку. Ну это от нечего делать, им нечем заняться. Они скажут, что он чудаковатый, он клоун. Хейт - это ваши денежные подарки нам. Я вас умоляю, заспамьте нас гадостями, и мы будем очень богатыми и популярными», – говорил он.

Жизнь Александра Васильева после начала СВО

До февраля 2022 года Александр строил карьеру в России, а после раскритиковал действия военных.

В нескольких интервью он раскритиковал россиян. Телеведущий подчеркнул, что только в России женщины могут работать на двух работах, тянуть все заботы о доме и семье, но беречь мужа, чтобы не остаться одной. Также он заявил, что россияне не имеют вкуса. Многие спокойно живут среди пластиковой мебели, а из развлечений у них только радио и телевидение.

Несколько месяцев историк моды ездил с лекциями по Европе, за ними последовало тайное возвращение на Родину. Но попытка прочесть лекцию в МГУ в конце 2023 года закончилась разрывом отношений с университетом.

«Модный приговор», с которым он был неразрывно связан с 2009 года, сняли с эфира. Когда шоу вернулось в апреле 2024-го, место ведущего уже занял другой.

Васильев, обладающий французским и литовским гражданством, уехал жить во Францию. В октябре 2023 года он объяснил, почему не работает в России.

«Я выступлю здесь, в Тбилиси, затем полечу в Париж, дальше у меня выступления в Варшаве — дел у меня много, я при делах... В России же в каких-то городах я очень даже приветствуюсь и даже делаю рекламы-баннеры и выступления, а в каких-то городах говорят — нет, не надо нам никакого Васильева, подавайте нам мертвого Зайцева и мертвого Юдашкина. Это индивидуальный заказ — мне рассказали, и я уже провел расследование. Это какая-то женщина, отвергнутая мной, в верхах власти мстит мне. Это какая-то дама, которая сказала: „Ах так? Так не доставайся же ты никому!“» – сказал он, пишет aif.ru.

Но свою связь с Отчизной он определял иначе: «Образ России для меня заключается в литературе, поэзии, музыке, балете, живописи и архитектуре — в том, что никто не может отнять у уехавших за рубеж россиян». И добавлял: «Поймите, нас можно изгнать из России. А Россию из нашего сердца изгнать нельзя, даже если кому-то очень хочется».

Однако в другом интервью, зарубежному каналу, его слова прозвучали куда более резко: он заявил, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». Стресс тех дней, по его словам, не прошел даром.

«После февраля 2022 года я заработал себе сердечную недостаточность из-за «внутреннего уныния»». Да, я перенес во Франции две операции. Первый раз был электрошок, потом — стентирование. Они позволили мне жить в том ритме, в котором я живу».

Отвечая на критику о своем образе жизни, Васильев яростно защищался: «В основном все говорили, что я – бомж. Я не бомж, у меня много недвижимости». На вопрос, почему он покупает вещи на парижской барахолке, он снисходительно объяснял: «Милые, дресс-код на рынке – всегда простота... Вы никогда не должны наряжаться слишком! Конечно, никаких украшений и фирменных сумочек. Потому что каждая фирменная сумочка говорит о том, что у вас есть деньги, и с вами не надо торговаться».

Он с гордостью показывал свою парижскую квартиру: «В этой квартире я живу всего 34 года, еще не обжился... Это квартира, за которую я плачу, но не слишком дорого». Стены, выкрашенные в красный, синий, лиловый и ярко-оранжевый цвета, были завешаны картинами и окружены антикварной мебелью.

Сейчас Васильев активно ведет соцсети и рассказывает о своей жизни. Он зарабатывает лекциями о моде, которые проводит в разных странах. В начале сентября историк моды будет выступать в Турции, а потом во Франции и Грузии. Билеты он продает за 6-10 тыс. рублей.

Продюсер рассказал, сколько зарабатывал Александр Васильев в России

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о заработке Александра Васильева в России. По его словам, экс-ведущий «Модного приговора» был успешен и популярен.

«Съемочный день, я так полагаю, у него стоил, как у телеведущего, в районе 300-600 тыс. рублей. Если мы говорим про корпоративы, то от 1,5 млн рублей и выше. Человек он известный, имел свою программу на Первом канале», – поделился продюсер.

По словам Сергея, покинувшие страну звезды лишились недвижимости, счетов и любви зрителей. Александр Васильев входит в их число.

«Если он вернется, то его не будут звать, так как он слишком много наговорил против нашей страны. Я вообще удивлен, как его еще не признали иноагентом. Таких людей, у кого так называемый «длинный язык», поступивших некрасиво, гнусно, здесь никто не ждет, никто не примет на работу. Только если самые близкие, не более», – добавил Дворцов.