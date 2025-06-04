«Потребовал немалых финансовых ресурсов»: что делал со своим лицом жених Бородиной Сердюков

Софья добавила, что мужчина все-таки должен быть мужчиной и делать из него куклу не надо. К тому же конкретно у Николая Сердюкова, по мнению эксперта, во внешности все гармонично.

Ранее мы писали о том, что произошло с губами Леры Кудрявцевой.