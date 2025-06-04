«Потребовал немалых финансовых ресурсов»: что делал со своим лицом жених Бородиной Сердюков
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Когда Ксения Бородина начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым, то он тут же оказался в центре внимания журналистов и публики. Многие отметили, что Николай – достаточно ухоженный мужчина, который наверняка тщательно следит за собой. Или все-таки его внешность – подарок природы и генетики? Пластический хирург Софья Абдулаева в беседе с сайтом «Страсти» предположила, какие процедуры мог делать Николай и нужно ли ему что-то улучшить в своей внешности.
«Я внимательно изучила фото Николая Сердюкова, но, признаться, не нашла никаких намеков того, что он делал какие-то пластические операции. Чисто внешне обращает на себя внимание достаточно высокий лоб, который наверняка достался этому молодому человеку от природы – здесь явно не было никаких хирургических вмешательств. Другое дело, что, возможно, в данной области были какие-то инъекционные процедуры, направленные на расслабление мимики - для того, чтобы лоб был более гладкий относительно контуров лица»,
Софья Абдулаева
Пластический хирург
По мнению эксперта, поскольку молодой человек всегда носит бороду, очень сложно сказать, были ли какие-то хирургические вмешательства именно на средней трети лица. Даже невозможно определить, прибегал ли он к ринопластике, чтобы поменять форму носа. Хотя Софья посмотрела и его фотографии в более молодом возрасте, явных изменений она не нашла.
«Но точно можно сказать, что у него очень красивая улыбка, которой он добился при помощи эстетической коррекции зубов. Наверняка даже было исправление прикуса. Скорее всего, этот процесс занял довольно продолжительное время и потребовал немалых ресурсов, в том числе финансовых. Но результат получился достойным»,
Софья Абдулаева
Пластический хирург
По словам хирурга, все остальное в лице Сердюкова очень похоже на натуральное. По крайней мере следов пластики она там не увидела. Но то, что он действительно тщательно ухаживает за собой, это однозначно. Возможно, неоднократно прибегал к аппаратным и инъекционным процедурам, которые направлены не на изменение внешности, а на поддержание молодости, то есть тонуса и рельефа кожи.
«Я читала о том, что молодой человек рассматривал вариант о пересадке волос. Когда они были с Ксенией Бородиной в Турции, то Сердюков интересовался этим вопросом. Возможно, если он прибегнет к пересадке волос, то это изменит верхнюю треть лица. Но в то же время есть вероятность, что в этом случае он потеряет свою изюминку. Ведь не исключено, что это изначально понравилось в Ксении в его внешности. Поэтому лично я не стала бы советовать ему что-то изменять во внешности. Мне кажется, у него настолько все гармонично с лицом, что даже высокий лоб ничего не портит. Наоборот, идет акцент на его глаза»,
Софья Абдулаева
Пластический хирург
Софья добавила, что мужчина все-таки должен быть мужчиной и делать из него куклу не надо. К тому же конкретно у Николая Сердюкова, по мнению эксперта, во внешности все гармонично.
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