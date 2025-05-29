«Могло понадобиться несколько операций»: что произошло с губами Леры Кудрявцевой

Хирург считает, что в ближайшее время Лере Кудрявцевой больше ничего не нужно делать с губами. Сейчас у нее с ними все в порядке. Он отметил, что в целом Лера выглядит шикарно, лет на 10-15 моложе своих 54-х лет. У нее нет никаких признаков возрастных изменений, она поддерживает себя в очень хорошей форме.

Ранее хирург Свиридов прокомментировал изменения во внешности Светланы Лободы после отъезда из РФ.