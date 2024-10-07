«Потеря супруга — огромное горе»: что поможет Диане Гурцкая пережить смерть Кучеренко

Психолог Станислав Самбурский считает, что певица сможет пережить смерть Петра Кучеренко при помощи семьи. Станислав обратил внимание на абхазское происхождение Дианы Гурцкая, где семейные связи высоко ценятся. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Диана родилась в Сухуми, что соответствует её происхождению с другим воспитанием и традициями. Она понимает, что её любят безусловно и опекают. Эта забота не связана с тем, что она незрячая от рождения. В абхазских семьях семейные отношения очень крепкие, и, даже повзрослев, братья и сёстры остаются очень близки и придерживаются культурных традиций. Потеря супруга — огромное горе, и с психологической точки зрения больнее, чем потеря родителей. Каждый человек по-своему переживает утрату, и чем длиннее и счастливее были отношения в браке, тем больше времени потребуется на процесс горевания», — высказался эксперт.

Психолог убежден, что семья певицы будет влиять на выбор будущего партнера: Диана не сможет вновь обрести счастье, если родственники не примут мужчину, а он, в свою очередь, прошлое артистки.

«Для Дианы важно, чтобы потенциального партнёра приняла её семья. А сам будущий партнёр, прежде всего, должен быть готов уважать её прошлое. Если так произойдёт, что подходящий мужчина найдётся очень быстро, а процесс горевания ещё не будет завершён полностью, то основой для зарождения новых чувств будет умение мужчины поддержать Диану и чувствовать её эмоции. Для незрячих людей основополагающим фактором для установления отношений является чувство безопасности и доверия к человеку рядом. Такие люди знают, что они более уязвимы, и для того, чтобы почувствовать себя комфортно и спокойно рядом с новым человеком, может потребоваться больше времени. Если Диана эмоционально будет готова к новым отношениям, мужчина в её жизни появится. Главное, чтобы новый партнёр был готов проявить терпение и продемонстрировать поступками свою поддержку, чтобы заручиться доверием Дианы и доверием её семьи. Доверие может стать хорошим фундаментом для будущих отношений», — считает психолог.

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