«Ты хоть во сне побудь еще со мной»: как живет Диана Гурцкая после смерти мужа

Полтора года назад певица Диана Гурцкая похоронила мужа Петра Кучеренко, неожиданного скончавшегося в 46 лет. Он был для артистки одним из главных мужчин в жизни, ее любовью и опорой, поэтому его смерть она переживала крайне тяжело. Первые месяцы после потери супруга исполнительница не появлялась на публике и проводила дни на кладбище. Спустя год она призналась — боль никуда не уходит, но она учится с ней жить. Что сейчас происходит с Гурцкая, возобновит ли она карьеру и сможет ли вновь создать семью — рассказал портал «Страсти».

Творческий путь Дианы Гурцкая

Диана Гурцкая родилась в не творческой семье — отец работал шахтером, а мать учительницей. О том, что она не видит, родители узнали практически случайно. Они пошли к врачу после того, как дочь упала с дивана, и в больнице ей поставили диагноз — врожденная слепота.

Несмотря на отсутствие зрения, Диана с детства мечтала быть музыкантом. В школьном возрасте она быстро освоила игру на фортепиано и начала заниматься вокалом. А в 10 лет у нее состоялся дебют на сцене — Гурцкая выступила с грузинской певицей Ирмой Сохадзе.

После окончания школы Диана переехала в Москву, где поступила в Московское музыкальное училище имени Гнесиных. И тогда же она стала делать первые серьезные шаги в карьере. В 2000 году у певицы вышел первый альбом, в который вошли композиции авторства Игоря Николаева и Сергея Челобанова. А спустя два года она выпустила сборник песен «Ты знаешь, мама».

Гурцкая быстро набирала популярность как на грузинской, так и на российской сцене. В 2008 году она поехала на «Евровидение» от Грузии, став первым в истории конкурса незрячим исполнителем из Восточной Европы.

Ненадолго Диана брала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье, но музыку никогда не бросала. В 2014 году она стала послом зимней сочинской Олимпиады, а в 2017 году представила проект «Сказки». За многолетний вклад в культуру России Гурцкая в 2022 году дали звание народной артистки.

Вплоть до 2023 года артистка активно выступала, давала концерты и снималась в телевизионных шоу. Но после смерти мужа Петра Кучеренко она была вынуждена взять перерыв. Сейчас она постепенно возвращается в публичное пространство, но появляется на мероприятиях выборочно. Выйти на сцену Диана решилась только в 2024 году. Она выступила вместе с сыном в Кремле в честь праздника «День знаний».