«Ты хоть во сне побудь еще со мной»: как живет Диана Гурцкая после смерти мужа
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Полтора года назад певица Диана Гурцкая похоронила мужа Петра Кучеренко, неожиданного скончавшегося в 46 лет. Он был для артистки одним из главных мужчин в жизни, ее любовью и опорой, поэтому его смерть она переживала крайне тяжело. Первые месяцы после потери супруга исполнительница не появлялась на публике и проводила дни на кладбище. Спустя год она призналась — боль никуда не уходит, но она учится с ней жить. Что сейчас происходит с Гурцкая, возобновит ли она карьеру и сможет ли вновь создать семью — рассказал портал «Страсти».
Творческий путь Дианы Гурцкая
Диана Гурцкая родилась в не творческой семье — отец работал шахтером, а мать учительницей. О том, что она не видит, родители узнали практически случайно. Они пошли к врачу после того, как дочь упала с дивана, и в больнице ей поставили диагноз — врожденная слепота.
Несмотря на отсутствие зрения, Диана с детства мечтала быть музыкантом. В школьном возрасте она быстро освоила игру на фортепиано и начала заниматься вокалом. А в 10 лет у нее состоялся дебют на сцене — Гурцкая выступила с грузинской певицей Ирмой Сохадзе.
После окончания школы Диана переехала в Москву, где поступила в Московское музыкальное училище имени Гнесиных. И тогда же она стала делать первые серьезные шаги в карьере. В 2000 году у певицы вышел первый альбом, в который вошли композиции авторства Игоря Николаева и Сергея Челобанова. А спустя два года она выпустила сборник песен «Ты знаешь, мама».
Гурцкая быстро набирала популярность как на грузинской, так и на российской сцене. В 2008 году она поехала на «Евровидение» от Грузии, став первым в истории конкурса незрячим исполнителем из Восточной Европы.
Ненадолго Диана брала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье, но музыку никогда не бросала. В 2014 году она стала послом зимней сочинской Олимпиады, а в 2017 году представила проект «Сказки». За многолетний вклад в культуру России Гурцкая в 2022 году дали звание народной артистки.
Вплоть до 2023 года артистка активно выступала, давала концерты и снималась в телевизионных шоу. Но после смерти мужа Петра Кучеренко она была вынуждена взять перерыв. Сейчас она постепенно возвращается в публичное пространство, но появляется на мероприятиях выборочно. Выйти на сцену Диана решилась только в 2024 году. Она выступила вместе с сыном в Кремле в честь праздника «День знаний».
Проблемы со здоровьем Дианы Гурцкая
Когда Диане было полгода, врачи поставили неутешительный диагноз — врожденная слепота. По мнению медиков, у певицы не было шансов, чтобы видеть. Несмотря на недуг, Диана сумела приспособиться к жизни и не считает слепоту проблемой.
«Конечно, я с этим живу и даже не называю проблемой. Чувствую себя нормальной. Я счастливая мама, жена, сестра, друг. Я заслуженная артистка России, воспитываю ребенка. У меня так же болит, мне так же радостно, я так же смеюсь и плачу, как и все люди. Просто я человек в очках, и меня сопровождают», — говорила Диана в эфире шоу «вМесте».
В 2018 году Диана в эфире шоу «Жить здорово!» рассказала о новых проблемах со здоровьем. Певица призналась, что после родов врачи, обнаружив миому, заподозрили у нее рак и предложили удалить матку. Артистка решила обратиться к другим специалистам, которые не подтвердили диагноз. По воспоминаниям Дианы, ее «вернули с того света», проведя операцию по удалению новообразования.
«Есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!» — говорила Гурцкая в эфире шоу.
Личная жизнь Дианы Гурцкая
В жизни Дианы был один брак с Петром Кучеренко. Политик и певица познакомились в 2002 году на мероприятии Ирины Хакамады. Отношения Дианы и Петра начинались с делового сотрудничества, но быстро переросли в роман.
«Она поразила меня совершенной, несвойственной для людей публичных профессий, внутренней чистотой, непоказушной искренностью», — цитирует Кp.ru воспоминания Кучеренко о первой встрече с Дианой.
Несмотря на настойчивые ухаживания политика, артистка долго не верила в серьезность его намерений. Однажды Диана в шутку заявила, что мечтает о собственной звезде. Петр отреагировал на слова возлюбленной и уже на следующий день сообщил об открытии звезды на небе, названной ее именем. Убедившись в искренности Кучеренко, Гурцкая согласилась выйти за него замуж. В 2005 году пара сыграла свадьбу, а через 2 года у них родился сын Константин.
Кучеренко принимал активное участие в карьере певицы: он всегда сопровождал ее на мероприятиях, организовывал интервью и поддерживал на «Евровидении». Также супруги вместе учредили Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».
Через несколько лет после рождения первенца Диана и Петр задумались о втором ребенке: пара мечтала о дочке. Однако их планам не суждено было сбыться. 20 мая 2023 года стало известно о смерти Кучеренко из-за остановки сердца. 46-летний политик умер в самолете, когда возвращался из командировки в Москву. Узнав о плохом самочувствии пассажира, пилоты посадили самолет в Минеральных водах.
«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался», — сообщало издание Kp.ru.
Диана тяжело отреагировала на смерть мужа. После похорон певица приостановила карьеру: она отменила концерты, перестала выходить в свет и общаться с журналистами.
«4 месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Никогда не смогу смириться и поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: «Как твои дела». Никогда - страшное слово», — писала артистка в личном блоге.
Диана Гурцкая после смерти мужа
Смерть мужа сильно ударила по Диане Гурцкая. Она закрылась от общества, перестала выходить в свет и общаться с прессой. Как рассказала певица позже, ей нужно было время, чтобы прийти в себя. На протяжении 40 дней после потери Петра она постоянно ездила на кладбище и проводила часы на могиле супруга.
«В какой-то степени вот там я себя искала, с ним рядом. Хотела говорить, просто молчать. В тишине же тоже многое можно сказать», — делилась Диана в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Из-за смерти мужа Диана отказалась от телевизионных съемок и выступлений, в том числе она не стала продолжать участие в шоу «Две звезды», в котором пела вместе с сыном.
Один из первых выходов в свет Гурцкая состоялся в Кремле. Она приняла участие в юбилейном концерте. А затем дала интервью, в котором призналась, что винила себя в смерти мужа.
«У меня такое впечатление, если бы я была рядом, этого бы не случилось: успела бы подать стакан воды, подержать за руку, чтобы он не боялся», — признавалась артистка в проекте «Судьба человека».
Сейчас Гурцкая уже стала чаще бывать на публике. В июле 2024 года она приехала на форум в Сочи, показав себя в новом образе. Певица решилась на перемены в прическе и сделала короткую «рваную» челку.
Как изменился гонорар Дианы после творческой паузы: мнение продюсера
После смерти мужа Диана приостановила карьеру, но спрос на ее выступления вырос. Продюсер Сергей Дворцов убежден, что гонорары за выступления певицы увеличились и варьируются от 2,5 млн до 4.
«Ее заработок возрос, так как стали еще больше приглашать. Очень многие Диану жалеют. Ее гонорар начинается от двух с половиной миллионов. Сумма может варьироваться и доходить до четырех миллионов. Все зависит от организаторов, от уровня мероприятия, от города. Диана является бессменным артистом на сегодняшний день, безумно талантливой, яркой», — высказался продюсер.
Сергей отметил, что на некоторых мероприятиях Диана все же появляется. Так, например, недавно она выступила вместе с сыном в Кремле. По мнению продюсера, у певицы и Константина сложился «прекрасный тандем».
«После смерти Петра ей сложно, это безусловно! Она его любила до безумия, да и он был единственным кормильцем в семье. Диана, конечно, остается среди звезд востребованной. Мы, кстати, недавно пересекались на концерте в Кремле. Она была там сыном и пела вместе с ним, то есть у них прекрасных тандем матери и ребенка», — резюмировал Дворцов.
Что поможет Диане пережить смерть мужа: мнение психолога
Психолог Станислав Самбурский считает, что певица сможет пережить смерть Петра при помощи семьи. Станислав обратил внимание на абхазское происхождение Дианы, где семейные связи высоко ценятся.
«Диана родилась в Сухуми, что соответствует её происхождению с другим воспитанием и традициями. Она понимает, что её любят безусловно и опекают. Эта забота не связана с тем, что она незрячая от рождения. В абхазских семьях семейные отношения очень крепкие, и, даже повзрослев, братья и сёстры остаются очень близки и придерживаются культурных традиций. Потеря супруга — огромное горе, и с психологической точки зрения больнее, чем потеря родителей. Каждый человек по-своему переживает утрату, и чем длиннее и счастливее были отношения в браке, тем больше времени потребуется на процесс горевания», — высказался эксперт.
Психолог убежден, что семья певицы будет влиять на выбор будущего партнера: Диана не сможет вновь обрести счастье, если родственники не примут мужчину, а он, в свою очередь, прошлое артистки.
«Для Дианы важно, чтобы потенциального партнёра приняла её семья. А сам будущий партнёр, прежде всего, должен быть готов уважать её прошлое. Если так произойдёт, что подходящий мужчина найдётся очень быстро, а процесс горевания ещё не будет завершён полностью, то основой для зарождения новых чувств будет умение мужчины поддержать Диану и чувствовать её эмоции. Для незрячих людей основополагающим фактором для установления отношений является чувство безопасности и доверия к человеку рядом. Такие люди знают, что они более уязвимы, и для того, чтобы почувствовать себя комфортно и спокойно рядом с новым человеком, может потребоваться больше времени. Если Диана эмоционально будет готова к новым отношениям, мужчина в её жизни появится. Главное, чтобы новый партнёр был готов проявить терпение и продемонстрировать поступками свою поддержку, чтобы заручиться доверием Дианы и доверием её семьи. Доверие может стать хорошим фундаментом для будущих отношений», — считает психолог.
Сможет ли Диана вновь создать семью после смерти мужа: мнение свахи
Сваха Анна Осипова считает, что брак Дианы и Петра был идеальным. Кучеренко взял на себя ответственность за жену и окружил ее заботой и опекой. По мнению Анны, певице будет сложно встретить мужчину, «напоминающего любимого супруга». При этом сваха не исключает, что Диана может обратить внимание на мужчину, способного на самопожертвование.
«Петр не просто взял ответственность за особенную супругу, а окружил ее тотальной заботой и опекой, что после такого отношения к себе Диане, безусловно, будет тяжело встретить достойного мужчину, хоть отдаленно напоминающего любимого супруга. От природы она человек верный и преданный, и должно пройти определенное количество времени, чтобы она была способна подумать в направлении устройства своей личной жизни. Ей нужен мужчина, в характере которого присутствуют элементы самопожертвования, а полная погруженность в нестандартную жизнь любимого человека не будет тяготить его. Доброта, великодушие и большая любовь – главные качества того самого настоящего Мужчины, который сможет покорить раненое сердце прекрасной Дианы», — высказалась сваха.
«Ее брак с Петром Кучеренко стал настоящим подарком судьбы для обоих и со стороны казался непотопляемым. Уверена, что так продолжалось бы всю жизнь, если бы не внезапная и шокирующая смерть молодого здорового мужчины», — резюмировала Анна.
Делала ли Диана Гурцкая пластические операции: мнение пластического хирурга
Диана Гурцкая не говорит о том, ложилась ли под нож хирурга, чтобы молодо выглядеть, поэтому возникает немало слухов. В беседе с порталом «Страсти» пластический хирург Исамутдинова Гузаль рассказала, что на самом деле делала певица со своим лицом.
По словам врача, следов пластических операций у певицы нет. У нее есть возрастные изменения, но в общем и целом она выглядит хорошо для 46 лет.
«Она себя не видит, поэтому не знает, как выглядит сама по себе. Если говорить о пластических операциях, у нее абсолютно одинаковые везде нос, овал лица. У нее есть возрастные изменения, у нее уже есть небольшой птоз лица, чуть-чуть шея подвисает, второй подбородок начинает формироваться. Возможно, такая генетика. Но у нее лицо очень ухоженное. Скорее всего, она ходит к косметологу», — отметила медик.
Исамутдинова Гузаль подчеркнула, что с Гурцкая, вероятно, работает косметолог и целая команда, следящие за ее внешностью.
«У нее очень хороший косметолог, так как у нее разглажен лоб, красивый овал, увлажненная кожа — видно, что за этой кожей наблюдают. На некоторых фотографиях у нее есть носогубки, на некоторых фотографиях носогубных складок нет. Это может говорить о том, что она колет гель. Указывающих на пластическую операцию рубцов в области ушных раковин я не вижу. Пока она выглядит достойно, и она настоящая», — заявила врач.
По мнению пластического хирурга, если во внешность Дианы и вмешиваются, то делают это аккуратно и незаметно, чтобы со стороны не было видно, что ей, например, накачали губы.
«В любом случае ее внешностью занимаются, у нее стоят виниры, но при этом у нее очень красивые губы. Они не накачаны, может быть даже там у них есть какое-то количество геля, но это очень-очень минимально, а, значит, за этим строго следят, потому что, если ей накачают губы бантом, это будет видно. И у нее идеальная шея. Видно, что есть кольца Венеры, но они заколоты, скорее всего, ботоксом. Мимика на лице немножко необычная, значит, есть какие-то ботулотоксины и в средней зоне лица, и в области подбородка, да и в области контура, потому что действительно очень четкий контур, либо это какие-то фотошопы», — поделилась мнением пластический хирург.