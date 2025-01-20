«Были шансы стать безупречной красавицей»: что делала с лицом Катерина Шпица
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Катерину Шпицу многие считают совсем юной девушкой, хотя в наступающем году ей исполнится уже 40 лет. Как актрисе удается выглядеть столь молодо? Делала ли она пластические операции и если да, то какие? Сайт «Страсти» попросил ответить на эти вопросы известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову.
«Глядя на фотографии Катерины Шпицы, лично у меня создается ощущение, что она вообще ничего не делала со своей внешностью. Изменения произошли, поскольку у нее «ушли» ее юношеские щечки. А вот верхнее веко как было объемным, таким и осталось. И низкое положение бровей все такое же»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что если бы актриса попала в руки к пластическому хирургу, то он, скорее всего, посоветовал бы ей поработать и с верхним веком, и с другими чертами лица – сделать блефаропластику, эндоскопию лба, убрать комки Биша.
«Но, откровенно говоря, у нее такая самобытная внешность, что ее решение оставить все как есть было абсолютно верным. Да, возможно, после пластики у нее были все шансы стать безупречной красавицей. Но при этом она однозначно потеряла бы свою изюминку и свою индивидуальность. Так что, повторюсь, она ничего не делала со своей внешностью. Максимум, что можно предположить – какие-то уходовые процедуры. Потому что мы видим, что качество кожи у нее хорошее, так что наверняка она посещает косметолога»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
По мнению специалиста, у Шпицы такой типаж женщины, которая долгое время выглядит очень молодо. Здесь уже нужно сказать спасибо родителям, потому что это генетически заложено. У нее достаточно мягкие черты лица, сама она хрупкая и нежная. Так что еще долгое время будет выглядеть моложе своих лет.
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