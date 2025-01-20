«Были шансы стать безупречной красавицей»: что делала с лицом Катерина Шпица

«Но, откровенно говоря, у нее такая самобытная внешность, что ее решение оставить все как есть было абсолютно верным. Да, возможно, после пластики у нее были все шансы стать безупречной красавицей. Но при этом она однозначно потеряла бы свою изюминку и свою индивидуальность. Так что, повторюсь, она ничего не делала со своей внешностью. Максимум, что можно предположить – какие-то уходовые процедуры. Потому что мы видим, что качество кожи у нее хорошее, так что наверняка она посещает косметолога»,