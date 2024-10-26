«Попросту неприлично»: почему Алсу, Нюша и Седокова развелись в 2024 году

В 2024 году общественность обсуждает громкие разводы звезд шоу-бизнеса. Сразу несколько красивых и талантливых артисток объявили о том, что больше не вместе со своими мужьями. В их числе Алсу, Нюша, Анна Седокова. Выяснилось, что и певец Сергей Шнуров тоже расстался с женой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что происходит в семьях в этом году.

Эксперт отметила, что во времена Советского Союза люди рано женились, а институт брака был более фундаментальный, чем в наше время, так как разводиться было «попросту неприлично».

«Сейчас общество изменилось, и женщин не дискриминируют так, как это было 30 лет назад. Женщины получают образование, делают карьеру, зарабатывают деньги, а вопрос замужества перестал стоять так остро, как это было во времена наших мам и бабушек. В связи с этим возраст вступления в брак сдвинулся в сторону взросления и осознанности», – высказалась Анна.

Сваха пояснила, что у такой ситуации есть и оборотная сторона медали. В связи с излишней самостоятельностью и самодостаточностью женщин, статистика разводов в нашей стране катастрофическая: на 1000 браков 900 разводов.

«Мы занимаем первое место в мире по количеству разводов. Ухудшила положение и пандемия, когда люди находились в замкнутом пространстве и вынуждены были заново узнавать друг друга, что не самым благоприятным образом повлияло на их отношения. Данная проблема коснулась не только обычных людей, но и звезд шоу-бизнеса. В этом году разводы пережили Алсу, Нюша, Анна Седокова, Сергей Шнуров», – напомнила эксперт.

Что это? Високосный год? Роковое стечение обстоятельств? Совпадения?

«Трудно сказать, да и нет смысла. Предлагаю брать пример с тех, кто создал новый союз - это Гарик Харламов, Милош Бикович, Аня Чиповская и пусть они будут счастливы, несмотря на статистику!» – резюмировала сваха.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала о том, почему Сергей Шнуров снова не нашел счастье в браке и развелся с молодой супругой.