«Горе от ума»: почему Анатолий Вассерман не смог создать семью

77-летний Анатолий Вассерман признался, что жалеет о холостой жизни. По мнению телеведущего, он совершил ошибку, отказавшись от семьи и брака. Анатолий не стал называть причину, из-за которой ему не удалось построить семью. Однако в беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова предположила, что Вассерман не женился из-за травмирующего опыта. Вероятно, он пережил болезненное расставание или не решился признаться в чувствах избраннице.

«Мои предположения, что в далеком прошлом у Анатолия была некая травмирующая история, связанная с влюбленностью, и его либо отвергли, либо он просто тихо страдал по вожделенному объекту, иначе бы он не дал себе этот пресловутый «обет безбрачия», о котором он уже сто раз пожалел. Да дело не только в нем, это всего лишь слова. При таком аналитическом складе ума, думаю, он опасался завязывать отношения с женщинами, просчитывая наперед все возможные неудачи и несовпадения. Как говорится, горе от ума. А потом уже и привык быть в роли вечного холостяка. Кто знает, если бы была у Анатолия семья, смог бы он сделать столько открытий и реализовать все свои таланты? Но положа руку на сердце, так хотелось бы увидеть рядом с Вассерманом интересную, эрудированной леди, с которой бы ему было хорошо, спокойно и немного волнительно, ведь человеку нужен человек, а любви все возрасты покорны!» — высказалась сваха.

По словам Анны, невысокий рост, седая борода, неизменная жилетка, которая прибавляет Анатолию возраст, вряд ли являются привлекательными для женского взгляда. При этом сваха убеждена, что внешность для мужчины не на первом месте, а самое привлекательное в противоположном поле – это мозг.