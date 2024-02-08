Польза или вред: пластический хирург прокомментировал уколы ботокса у 81-летнего актера Пашутина
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Пластический хирург, главный врач в IQPLASTIQUE Святослав Стрелин высказался о внешности 81-летнего актера Александра Пашутина, который недавно заявил, что посещает косметолога и колет ботокс. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснил, правильно ли поступает артист, и что именно он делает со своим лицом.
Специалист отмечает, что мужчина находится в прекрасной физической и спортивной форме, и, самое, главное, в позитивном настроении, что достойно восхищения. Сам Александр не скрывает свою пластическую операцию, которую перенес больше 15 лет назад – эндоскопию лба, но эффекта от операции уже не осталось, хотя, кто бы знал, как он выглядел сейчас без нее. Также он рассказывает о посещении своего косметолога и об «укольчиках» в лицо для омоложения и даже показал эти зоны воздействия.
«Судя по результату инъекций красоты и выраженных старческих изменениях в этих областях – параорбитальной, средней зоны лица и лоб, ему выполняли небольшие косметологические процедуры – биоревитализацию для насыщения кожи витаминами и гиалуроновой кислотой, чтобы поддержать или улучшить состояние кожи. Могли также ввести препараты ботулотоксина А (тот самый ботокс), для уменьшения видимых морщин, но его эффект будет очень низким из-за их глубины и выраженности, к тому же у мужчин токсин гораздо слабее работает, чем у женщин».
Святослав Стрелин
Пластический хирург, главный врач в IQPLASTIQUE
По мнению эксперта, выполнение более глубоких инъекций для придания объема старческому лицу тоже маловероятно, поскольку потребовалось бы большое количество препарата для получения хоть какого-нибудь эффекта.
«Таким образом, стоит отметить, что Александр Пашутин идет правильным путем – в его возрасте в нем все прекрасно: и тело, и дух, и стремление выглядеть хорошо, при этом, надо отдать должное его врачу-косметологу, процедуры носят безопасный характер и минимализм, что никак не влияет на здоровье актера».
Святослав Стрелин
Пластический хирург, главный врач в IQPLASTIQUE
Пластический хирург подчеркивает, что в современном мире мужчины должны следить за собой и своим здоровьем, чтобы максимально долго оставаться социально активными.