Польза или вред: пластический хирург прокомментировал уколы ботокса у 81-летнего актера Пашутина

Пластический хирург, главный врач в IQPLASTIQUE Святослав Стрелин высказался о внешности 81-летнего актера Александра Пашутина, который недавно заявил, что посещает косметолога и колет ботокс. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснил, правильно ли поступает артист, и что именно он делает со своим лицом.

Специалист отмечает, что мужчина находится в прекрасной физической и спортивной форме, и, самое, главное, в позитивном настроении, что достойно восхищения. Сам Александр не скрывает свою пластическую операцию, которую перенес больше 15 лет назад – эндоскопию лба, но эффекта от операции уже не осталось, хотя, кто бы знал, как он выглядел сейчас без нее. Также он рассказывает о посещении своего косметолога и об «укольчиках» в лицо для омоложения и даже показал эти зоны воздействия.