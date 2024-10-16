«Он этим активно пользуется»: почему ведущий Гордон выбирает себе только молодых девушек
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Александр Гордон – один из самых харизматичных, принципиальных и любимых зрителями теле-радиоведущих. Он привлекает внимание общественности не только своим безупречным интеллектом и ярким талантом, но и многочисленными браками, в которых каждая последующая избранница моложе предыдущей. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему звезда делает выбор в пользу молодых барышень.
«Александр родился 20 февраля под знаком романтичных «Рыб». Мужчины данного знака очень глубокие, рефлексирующие и всегда на своей волне. Для них любовь значит очень многое, поэтому искать ее они будут всю жизнь. Также, «двойки» (2, 11, 20, 29) – это, как правило, хорошие психологи, эмпаты и дипломаты. Им важно понимать суть всего, что происходит вокруг и их миссия доносить свои знания до окружающих».
Анна Осипова
Сваха
Многих волнует вопрос, почему спутницы Гордона настолько юные?
«Мне это видится в огромном желании Александра повернуть время вспять, когда он был молодым и задорным. Сегодня Гордон производит впечатление уставшего от жизни мужчины, и несмотря на популярность и востребованность в профессии, в его глазах нет блеска, работа не приносит морального удовлетворения и даже хорошее вино не спасает от одиночества», – убеждена Анна.
Сваха считает, что строить отношения с женщинами из своего поколения у Александра нет ни сил, ни желания, а любви и тепла хочется в любом возрасте. Молодая барышня для него – это как лекарство от скуки, струя свежего воздуха и тонкая ниточка в те времена, когда деревья были большими.
«Да и каждый мужчина скидывает пару десятков лет рядом с молодой, красивой и восхищающейся им нимфой, которая счастлива только лишь от того, что рядом с ней мужчина такого масштаба, как Александр. С его стороны минимум усилий – максимум удовольствия. И пока у Гордона есть время, силы и желание, он этим активно пользуется, а молодые девушки отвечают ему взаимностью, так как невозможно устоять перед его невероятным обаянием и мужской харизмой», – добавила Осипова.
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, сможет ли Гурцкая создать семью после смерти мужа.