«Побег в другую страну»: почему дочь Башарова закрутила роман с филиппинцем

Актер Марат Башаров рассказал, что его дочь Амели встречается с молодым человеком из Лондона, который по происхождению является филиппинцем. Звезда признался, что тревожится за будущее наследницы. Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей» Таня Василькова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему девушка влюбилась в иностранца.

Эксперт отметила, что выбор другой родины для потенциально нового места жительства – это обычно история про подсознательный поиск матери. Неслучайно в России актуально такое выражение, как «родина-мать».