«Побег в другую страну»: почему дочь Башарова закрутила роман с филиппинцем
© Starface.ru
Актер Марат Башаров рассказал, что его дочь Амели встречается с молодым человеком из Лондона, который по происхождению является филиппинцем. Звезда признался, что тревожится за будущее наследницы. Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей» Таня Василькова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему девушка влюбилась в иностранца.
Эксперт отметила, что выбор другой родины для потенциально нового места жительства – это обычно история про подсознательный поиск матери. Неслучайно в России актуально такое выражение, как «родина-мать».
«У каждого человека на неосознанном уровне своя страна ассоциируется, прежде всего, с родителем женского пола. Вот почему мы относимся к ней так, как к маме, − либо ценим, любим и принимаем, либо пытаемся всяческим образом увеличить расстояние между ней и собой. Соответственно, общение с будущим женихом, которое теоретически способно привести к смене страны, можно рассматривать как желание и стремление исправить что-либо в отношениях с матерью, − закрыть определенные нереализованные запросы или попытаться забыть про старые детские обиды»,
Таня Василькова
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей»
Психолог считает, что, скорее всего, здесь вопрос в сложных взаимоотношениях с матерью, а не отцом.
«Очень часто установка со сменой страны косвенно указывает на то, что у человека есть проблемы в коммуникациях с этим родителем. Именно поэтому возникает желание пересмотреть место жительства с помощью различных способов, одним из которых выступает брак с иностранцем. К сожалению, многие люди идут по самому легкому, по их мнению, пути, стараясь сбежать, но такой метод не только не решает острые вопросы, но и часто приумножает их»,
Таня Василькова
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей»
Эксперт отмечает: в итоге именно отцу вряд ли стоит нервничать в связи с выбором своей дочери, поскольку такое решение намекает на сложности при коммуникациях с матерью. Если они будут устранены, вероятно, со временем изменится и позиция девушки, если нет – даже побег в другую страну не гарантирует наступления гармонии в ее душе.
«Все потому, что любые проблемы, даже неочевидные и подсознательные, нужно прорабатывать. Именно тогда претензий к своей «матушке-стране» будет меньше и в ней станет очень хорошо и приятно жить»,
Таня Василькова
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей»