«Невидимые оковы»: почему развод стал для певицы Алсу катастрофой
© Starface.ru
Певица Алсу в интервью призналась, что в детстве ее опекал отец. Затем, выйдя замуж, она попала под контроль Яна Абрамова. По словам певицы, супруг делал для нее все, при этом он повлиял на отказ от творческой деятельности. Все это привело к тому, что артистка стала зависима в финансовом плане от Яна. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил поведение знаменитости и дал ей совет.
Эксперт отметил, что в недавнем признании Алсу прозвучала история, знакомая тысячам женщин. В детстве ее оберегал отец, а выйдя замуж, она оказалась под полным контролем мужа. «Все вопросы были закрыты: быт, персонал — всё, что угодно. Да, в какой-то момент я перестала много работать, перестала гастролировать. Я родила двух дочерей… и муж не хотел, чтобы я работала», — поделилась певица. Сначала это воспринималось как забота, но со временем стало ясно: вместе с комфортом пришла и финансовая зависимость. Ирония в том, что при разводе Алсу, по сообщениям СМИ, запросила 10 миллиардов рублей компенсации — у всех свои уровни зависимости: кто-то застревает в микрокредите на кухонный комбайн, а кто-то требует 10 миллиардов при разводе. Масштаб разный, но суть одна.
«В психологии подобное явление называют паттерном зависимости. Когда значимые решения жизни переходят к мужу, жена постепенно теряет чувство собственной автономии. Сначала кажется, что так даже проще: «не надо напрягаться, всё решено за тебя». Но в долгосрочной перспективе это лишает человека опоры на себя и создает невидимые оковы. Конечно, возникает риторический вопрос: а сколько мужчин согласились бы на такой сценарий — сидеть дома с детьми, полностью на обеспечении, и назвать это свободой? Хотя, если честно, мужчины скорее мечтают о таком, но везёт только Прохору Шаляпину»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
По мнению Самбурского, Алсу озвучила то, что у многих происходит в тишине. Умная, талантливая, но привыкшая жить «в чьей-то опеке» женщина может незаметно для себя отказаться от собственного пути. В этом есть и культурный контекст: в постсоветских семьях контроль и «забота» часто шли рука об руку. То, что называлось «любовью», на деле становилось управлением.
«Жить в состоянии зависимости — это всё время сдерживать дыхание. Тело сигнализирует: вялость, усталость, хроническая тревога. Когда нет возможности принимать решения самой, внутренний голос замолкает. И тогда любые перемены — будь то развод или кризис в браке — воспринимаются как катастрофа, ведь привычного «контролёра» рядом больше нет»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
Эксперт пояснил, что важно подчеркнуть: решение «уйти в семью» не делает женщину слабой. Но когда этот выбор превращается в отказ от себя — цена оказывается слишком высокой. В средней взрослости (40–60 лет, по возрастной психологии) главной задачей становится переоценка ценностей и поиск собственного «я» вне ролей жены или матери.
«Алсу честно сказала: она бросила карьеру ради любимого. Но за этой честностью скрывается вопрос, который остается актуальным для многих женщин: а что останется, если завтра исчезнет тот, кто «решает всё»? Ответить на него — значит вернуть себе собственную опору. Тихо, без борьбы, с уважением к себе»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»