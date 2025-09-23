«Невидимые оковы»: почему развод стал для певицы Алсу катастрофой

Певица Алсу в интервью призналась, что в детстве ее опекал отец. Затем, выйдя замуж, она попала под контроль Яна Абрамова. По словам певицы, супруг делал для нее все, при этом он повлиял на отказ от творческой деятельности. Все это привело к тому, что артистка стала зависима в финансовом плане от Яна. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил поведение знаменитости и дал ей совет.

Эксперт отметил, что в недавнем признании Алсу прозвучала история, знакомая тысячам женщин. В детстве ее оберегал отец, а выйдя замуж, она оказалась под полным контролем мужа. «Все вопросы были закрыты: быт, персонал — всё, что угодно. Да, в какой-то момент я перестала много работать, перестала гастролировать. Я родила двух дочерей… и муж не хотел, чтобы я работала», — поделилась певица. Сначала это воспринималось как забота, но со временем стало ясно: вместе с комфортом пришла и финансовая зависимость. Ирония в том, что при разводе Алсу, по сообщениям СМИ, запросила 10 миллиардов рублей компенсации — у всех свои уровни зависимости: кто-то застревает в микрокредите на кухонный комбайн, а кто-то требует 10 миллиардов при разводе. Масштаб разный, но суть одна.