«Пластика век, липосакция подбородка»: сколько денег потратила Клара Новикова на пластические операции
© Lomkhov A.D.(LAD)/East News
Народная артистка России Клара Новикова уверяет, что не стареет благодаря чувству юмора и отрицает, что когда-либо делала пластические операции. Так ли это на самом деле? Сайт «Страсти» обратился к звездному пластическому хирургу Сергею Свиридову и выяснил, что вмешательства во внешность знаменитой «тети Сони» все-таки были.
Внимательно рассмотрев фотографии 77-летней Клары Новиковой, сделанные в разные годы, специалист пришел к выводу, что артистка выполняла пластику век, липосакцию подбородка и овала лица.
«На более ранних фотографиях видно, что на верхних веках несколько больше кожи, чем сейчас. То есть, складка верхнего века достаточно у нее была выражена. А на более поздних снимках мы видим углубление верхнего века – это говорит о том, что избыточная складка кожи была удалена».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Он также обратил внимание на отставание ресничного края нижнего века от глазного яблока, что говорит о том, что и в этой области была выполнена пластика, при этом уже в достаточно зрелом возрасте, когда имеется небольшая слабость круговой мышцы глаза.
Кроме того, Свиридов отметил, что несмотря на лишний вес, у Новиковой в области шеи и подбородка нет избытка подкожно-жировой клетчатки. Еще одним признаком выполненной липосакции являются просматриваемые мышцы платизмы.
«Можно с твердой уверенностью утверждать, что она выполняла эти операции. Почему не выполнила Клара подтяжку лица – здесь, конечно, вопрос. Но то, что выполнила липосакцию – это точно».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как пояснил хирург, обычно липосакция проводится вместе с подтяжкой лица, чтобы не было излишнего расслабления кожи, как у Новиковой наблюдается сейчас.
Оценивая внешний вид артистки, доктор Свиридов подчеркнул, что Клара Борисовна благодаря выполненным операциям выглядит для своих 77 лет хорошо. При этом имеющийся у артистки лишний вес утяжеляет ткани лица и ухудшает результат пластических операций.
Доктор также озвучил примерную стоимость выполненных Новиковой манипуляций по омоложению. По его словам, за пластику век звезда «Аншлага» заплатила до миллиона рублей. Липосакция подбородка обошлась ей в 350-500 тысяч рублей.
«Я думаю, что она проводила также различные косметологические процедуры в течение последних 20-30 лет, поэтому бюджет по косметологическим процедурам значительно превышает стоимость пластических операций. В целом Клара потратила, наверное, несколько миллионов на поддержание своей свежести, молодости, красоты, качества кожи и так далее. Может быть, даже и еще больше».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
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