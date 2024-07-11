«Пластика век, липосакция подбородка»: сколько денег потратила Клара Новикова на пластические операции

Народная артистка России Клара Новикова уверяет, что не стареет благодаря чувству юмора и отрицает, что когда-либо делала пластические операции. Так ли это на самом деле? Сайт «Страсти» обратился к звездному пластическому хирургу Сергею Свиридову и выяснил, что вмешательства во внешность знаменитой «тети Сони» все-таки были.

Внимательно рассмотрев фотографии 77-летней Клары Новиковой, сделанные в разные годы, специалист пришел к выводу, что артистка выполняла пластику век, липосакцию подбородка и овала лица.