Борьба с раком, слухи о новом романе и скандал с украинским флагом: куда пропала Клара Новикова
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В ноябре 2023 года народная артистка России Клара Новикова угодила в скандал. Во время выступления в Москве на экране появился флаг Украины. Зрители, общественники и политические деятели были обескуражены, посчитав что тем самым юмористка выразила свое отношение к СВО. После произошедшего Новикова ушла в тень: она отказалась от светских мероприятий, съемок в юмористических передачах и сосредоточилась на воспитании внуков.
О том, что происходит сейчас со звездой «Аншлага», сколько она потратила на пластические операции и есть ли у артистки шанс вернуться на ТВ, — читайте в материале сайта «Страсти».
Детство и юность
Клара Борисовна Герцер (настоящее имя артистки, - прим. ред.) родилась в Киеве 12 декабря 1946 года. Ее отец Борис Герцер после возвращения с фронта работал заведующим магазином обуви, а мать Полина Вайнштейн занималась домашним хозяйством. Также в семье рос сын Леонид.
С раннего детства Клара, получившая свое редкое имя в честь бабушки по отцовской линии, мечтала о сцене. Родители воспитывали ее и брата в строгости и наказывали за любую провинность, поэтому будущая звезда эстрады все свободное время проводила в драмкружке.
После окончания школы суровый отец настаивал на том, чтобы Клара стала врачом. Он говорил, что дочь недостаточно красива для сцены.
«Когда перед моим окончанием школы он спросил: «Куда ты дальше пойдешь?» – я ответила, что буду поступать в театральный, он сказал: «Тогда у тебя не будет выпускного платья». И слово сдержал. Папа даже слышать не хотел о том, что я стану актрисой», - вспоминала о своем детстве Клара Новикова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
В итоге она сама сшила из дешевой ткани наряд на выпускной и поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства, а после получения диплома несколько лет проработала в Кировоградской филармонии по распределению. Уже тогда Клара понимала, что мечтает о большем, поэтому собрала вещи и отправилась покорять Москву.
Отцовскую мечту в итоге осуществил брат Леонид — он окончил медицинский университет и сейчас с семьей живет и работает в США.
Творческий путь
В Москве Клара поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а ее дебют на большой сцене состоялся в 1974 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, председателем жюри которого был сам Аркадий Райкин. Клара выступила в образе кассирши с монологом о жизни простых людей и разделила первое место с Геннадием Хазановым.
К сожалению, победа в конкурсе не сделала из Новиковой звезду эстрады, и она вынуждена была вернуться на Украину. Спустя два года глава Москонцерта Павел Леонидов пригласил ее вновь приехать в Москву и пообещал помочь с жильем. Артистка с радостью согласилась. Сначала она выходила на сцену с монологами собственного сочинения, но всесоюзную популярность ей принесли номера, автором которых стал литератор Марьян Беленький. Именно он создал для Новиковой образ знаменитой тети Сони из Одессы, ставший ее визитной карточкой.
На концертах она рассказывала комичные истории из жизни и общалась со зрителями от имени своего альтер-эго. Интеллигентные шутки артистки и ее своеобразный говор очень полюбились зрителям. Как позже признавалась Новикова, образ тети Сони сложился благодаря родственнице из Житомерской области. Именно ее манеры и южнорусский акцент использовала Клара для выступлений.
В 1992 году Новикова получила премию «Золотой Остап» на Международном фестивале сатиры и юмора в Санкт-Петербурге. В этом же году она стала работать в Московском театре эстрадных миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. В 1997 году Новиковой присвоили звание Народной артистки России.
Кроме того, активно развивалась карьера юмористки на телевидении. Она стала постоянной участницей программы Регины Дубовицкой «Аншлаг» и была на пике своей популярности. Однако, после появления в программе Елены Воробей и Елены Степаненко «тетя Соня» постепенно начала уходить на второй план.
В начале 2000-х годов артистка вела программы «Что хочет женщина» и «Шоу Клары Новиковой», но проекты не имели успеха и довольно быстро закрылись.
В 2010 году Клара Новикова впервые попробовала себя в театре, сыграв главную роль в спектакле «Поздняя любовь» по пьесе Валерия Мухарьямова. Также актрису можно было увидеть в составе труппы израильского театра «Гешер».
В 2019 году Клара Новикова отправилась в большой тур по России с шоу под названием «Я — это я!». Артистка успешно выступала в разных уголках страны, но после начала пандемии коронавируса вынуждена была временно приостановить гастроли.
Молчание о СВО и скандал с флагом Украины: как живет Новикова после 2022 года
После начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года артистка внезапно пропала из поля зрения СМИ, а осенью того же года призналась, что продолжает жить в Москве и гастролировать по стране, но в телепроектах участвовать категорически отказалась из-за возможных провокационных вопросов о политике.
«Я просто не появляюсь в том пространстве, где меня привыкли видеть. Юмористических программ сейчас нет, поэтому живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях», - объяснила свое «исчезновение» Новикова в беседе с mk.ru.
Звезда «Аншлага» также подчеркнула, что не выступает с юмористическими номерами, так как появилось много нежелательных тем, и сейчас она не знает, о чем шутить и говорить со зрителями.
Несмотря на осторожность в высказываниях, в ноябре 2023 года юмористка оказалась в эпицентре скандала после сольного концерта в Москве. Во время выступления Новикова рассказывала о детстве, проведенном в Киеве, и часто переходила на украинский язык. При этом за ее спиной на большом экране демонстрировался флаг Украины, что привело зрителей в замешательство и вызвало негодование у общественных деятелей.
Долгое время Клара Борисовна не комментировала произошедшее, однако позже все-таки попыталась оправдаться и заявила в беседе с mk.ru, что ничего не знает об инциденте, и вообще, никакого флага не было.
«Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает «экранов». Я на репетиции просмотрела все слайды, которые мне предложили. Флага я там не видела», - заверила юмористка.
Она напомнила, что в Киеве прошло ее детство и юность, там же похоронены ее родители. При этом Новикова подчеркнула, что живет в Москве уже 50 лет и очень благодарна России и тому, что состоялась в этой стране.
В июне 2024 года Клара Новикова впервые дала комментарий о специальной военной операции. Она заявила, что есть вещи, о которых она не может говорить из-за своих зрителей, среди которых бывают и бойцы СВО с семьями.
«Я хочу, чтобы все оружие похоронили…. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все закончить…. Вы же можете себе представить, что в зале с каждым разом все сложнее и сложнее - ведь приходят те люди, которые воюют. Которые там находятся. Они возвращаются и становятся зрителями. Ну как же? Ну я же не могу сказать вот… Как? Они зрители. Они приходят. Они мои зрители - эти люди. И их жены», - заявила Новикова на YouTube-канале STMEGI TV.
Сможет ли Клара Новикова вернуться на ТВ: мнение продюсера
Продюсер Павел Рудченко считает, что Новикова была успешным артистом на юмористической эстраде. По его мнению, Клара Борисовна сможет вернуться на ТВ, если сама этого захочет.
«Конечно же, юмористические номера Клары Новиковой всегда находили отклик в сердцах людей. Она была успешным артистом на юмористической эстраде. Возможно, сейчас она ушла в тень, продолжает придерживаться своей позиции и не хочет выходить на первый план. Давайте отметим, что те, кто долго не появляется в публичном пространстве, быстро забываются. На сегодняшний день желающих занять нишу, которую занимала Клара Новикова довольно-таки много. Ей, конечно, стоит задуматься, как дальше быть: завершать карьеру или потихоньку выходить из тени. Иначе нишу действительно займут, и она останется не у дел», — высказался продюсер.
Павел отметил, что на сегодняшний день ее конкурентами являются не Евгений Петросян и Елена Степаненко, а молодые комики.
«У Петросяна и Степаненко своя ниша. Ей наступает на пятки молодежь», — резюмировал Павел.
Личная жизнь Клары Новиковой
В жизни Клары Новиковой было два брака. Первым мужем Клары стал барабанщик Кировоградской филармонии Виктор Новиков. Юмористка неоднократно признавалась, что вышла замуж не по любви. Она хотела отомстить бывшему возлюбленному Роману Бранту,от которого ей пришлось сделать аборт из-за несостоявшейся свадьбы. Брак Клары и Виктора просуществовал 10 лет. В 1975 году они развелись.
Через несколько месяцев после развода Новикова сыграла свадьбу с журналистом Юрием Зерчаниновым, от которого родила дочь Марию. В 2009 году Юрий умер после операции на сердце. Юмористка узнала о смерти мужа во время гастролей.
В январе 2023 года в СМИ появилась новость о романе Новиковой с молодым мужчиной. Тогда юмористка заявила, что счастлива с новым избранником, но замуж за него не собирается. Как выяснилось, Новикова придумала романтическую историю для привлечения внимания.
«Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов, и публике это интересно», — говорила юмористка mk.ru.
Проблемы со здоровьем Клары Новиковой
В 2013 году у Новиковой диагностировали рак молочной железы. После плановой операции у юмористки был долгий период реабилитации. По словам артистки, она была «на грани»: оперирующий врач не давал ей утешительных прогнозов.
«Профессор, который меня оперировал, сказал: «Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как все сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку»», — цитирует Kp.ru Новикову.
Артистка впала в депрессию и через силу принимала лекарства. Юмористке удалось победить рак, но на ее теле остались послеоперационные шрамы. Из-за них Новикова отказалась от одежды, подчеркивающей зону декольте.
В 2021 году артистка призналась, что опасается за свое здоровье, поэтому пересмотрела рабочий график и сосредоточилась на воспитании внуков.
Сколько потратила Клара Новикова на пластические операции
Звездный пластический хирург Сергей Свиридов внимательно изучил фотографии Клары Новиковой, сделанные в разные годы, и пришел к выводу, что артистка все-таки выполняла пластику век, липосакцию подбородка и овала лица.
«На более ранних фотографиях видно, что на верхних веках несколько больше кожи, чем сейчас. То есть, складка верхнего века достаточно у нее была выражена. А на более поздних снимках мы видим углубление верхнего века – это говорит о том, что избыточная складка кожи была удалена», - пояснил доктор Свиридов.
Он также обратил внимание на отставание ресничного края нижнего века от глазного яблока, что говорит о том, что и в этой области была выполнена пластика, при этом уже в достаточно зрелом возрасте, когда имеется небольшая слабость круговой мышцы глаза.
Кроме того, Свиридов отметил, что несмотря на некоторое увеличение веса, у Новиковой в области шеи и подбородка не видно избытка подкожно-жировой клетчатки. Еще одним признаком выполненной липосакции являются просматриваемые мышцы платизмы.
«Можно с твердой уверенностью утверждать, что она выполняла эти операции. Почему не выполнила Клара подтяжку лица – здесь, конечно, вопрос. Но то, что выполнила липосакцию – это точно»,- заверил хирург, добавив, что обычно липосакция проводится вместе с подтяжкой лица. В этом случае не было бы такого расслабления кожи, как у Новиковой наблюдается сейчас.
Оценивая внешний вид артистки, доктор Свиридов подчеркнул, что Клара Борисовна благодаря выполненным операциям выглядит для своих 77 лет хорошо. При этом имеющийся у артистки лишний вес визуально увеличивает возраст, утяжеляет ткани лица и ухудшает результат пластических операций.
«Этот фактор очень сильно влияет в случае Клары Новиковой», - отметил эксперт.
Доктор Свиридов также озвучил примерную стоимость выполненных Новиковой операций по омоложению. По его словам, за пластику век звезда «Аншлага» заплатила до миллиона рублей. Липосакция подбородка обошлась в 350-500 тысяч рублей.
«Я думаю, что она проводила также различные косметологические процедуры в течение последних 20-30 лет, поэтому бюджет по косметологическим процедурам значительно превышает стоимость пластических операций. В целом Клара потратила, наверное, несколько миллионов на поддержание своей свежести, молодости, красоты, качества кожи и так далее. Может быть, даже и еще больше», - заключил Свиридов.