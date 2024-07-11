Борьба с раком, слухи о новом романе и скандал с украинским флагом: куда пропала Клара Новикова

В ноябре 2023 года народная артистка России Клара Новикова угодила в скандал. Во время выступления в Москве на экране появился флаг Украины. Зрители, общественники и политические деятели были обескуражены, посчитав что тем самым юмористка выразила свое отношение к СВО. После произошедшего Новикова ушла в тень: она отказалась от светских мероприятий, съемок в юмористических передачах и сосредоточилась на воспитании внуков.

О том, что происходит сейчас со звездой «Аншлага», сколько она потратила на пластические операции и есть ли у артистки шанс вернуться на ТВ, — читайте в материале сайта «Страсти».

Детство и юность

Клара Борисовна Герцер (настоящее имя артистки, - прим. ред.) родилась в Киеве 12 декабря 1946 года. Ее отец Борис Герцер после возвращения с фронта работал заведующим магазином обуви, а мать Полина Вайнштейн занималась домашним хозяйством. Также в семье рос сын Леонид.

С раннего детства Клара, получившая свое редкое имя в честь бабушки по отцовской линии, мечтала о сцене. Родители воспитывали ее и брата в строгости и наказывали за любую провинность, поэтому будущая звезда эстрады все свободное время проводила в драмкружке.

После окончания школы суровый отец настаивал на том, чтобы Клара стала врачом. Он говорил, что дочь недостаточно красива для сцены.

«Когда перед моим окончанием школы он спросил: «Куда ты дальше пойдешь?» – я ответила, что буду поступать в театральный, он сказал: «Тогда у тебя не будет выпускного платья». И слово сдержал. Папа даже слышать не хотел о том, что я стану актрисой», - вспоминала о своем детстве Клара Новикова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В итоге она сама сшила из дешевой ткани наряд на выпускной и поступила в Киевскую студию эстрадно-циркового искусства, а после получения диплома несколько лет проработала в Кировоградской филармонии по распределению. Уже тогда Клара понимала, что мечтает о большем, поэтому собрала вещи и отправилась покорять Москву.

Отцовскую мечту в итоге осуществил брат Леонид — он окончил медицинский университет и сейчас с семьей живет и работает в США.

Творческий путь

В Москве Клара поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), а ее дебют на большой сцене состоялся в 1974 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, председателем жюри которого был сам Аркадий Райкин. Клара выступила в образе кассирши с монологом о жизни простых людей и разделила первое место с Геннадием Хазановым.

К сожалению, победа в конкурсе не сделала из Новиковой звезду эстрады, и она вынуждена была вернуться на Украину. Спустя два года глава Москонцерта Павел Леонидов пригласил ее вновь приехать в Москву и пообещал помочь с жильем. Артистка с радостью согласилась. Сначала она выходила на сцену с монологами собственного сочинения, но всесоюзную популярность ей принесли номера, автором которых стал литератор Марьян Беленький. Именно он создал для Новиковой образ знаменитой тети Сони из Одессы, ставший ее визитной карточкой.

На концертах она рассказывала комичные истории из жизни и общалась со зрителями от имени своего альтер-эго. Интеллигентные шутки артистки и ее своеобразный говор очень полюбились зрителям. Как позже признавалась Новикова, образ тети Сони сложился благодаря родственнице из Житомерской области. Именно ее манеры и южнорусский акцент использовала Клара для выступлений.

В 1992 году Новикова получила премию «Золотой Остап» на Международном фестивале сатиры и юмора в Санкт-Петербурге. В этом же году она стала работать в Московском театре эстрадных миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. В 1997 году Новиковой присвоили звание Народной артистки России.

Кроме того, активно развивалась карьера юмористки на телевидении. Она стала постоянной участницей программы Регины Дубовицкой «Аншлаг» и была на пике своей популярности. Однако, после появления в программе Елены Воробей и Елены Степаненко «тетя Соня» постепенно начала уходить на второй план.

В начале 2000-х годов артистка вела программы «Что хочет женщина» и «Шоу Клары Новиковой», но проекты не имели успеха и довольно быстро закрылись.

В 2010 году Клара Новикова впервые попробовала себя в театре, сыграв главную роль в спектакле «Поздняя любовь» по пьесе Валерия Мухарьямова. Также актрису можно было увидеть в составе труппы израильского театра «Гешер».

В 2019 году Клара Новикова отправилась в большой тур по России с шоу под названием «Я — это я!». Артистка успешно выступала в разных уголках страны, но после начала пандемии коронавируса вынуждена была временно приостановить гастроли.