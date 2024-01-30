«Морщины курильщика»: почему Ирина Салтыкова не сохранила природную красоту

«Особенно такие изменения присущи в большей степени для тех женщин, у которых от природы губы пухлые. Ей не надо делать их большими и выдающими, просто - восполнить объем и вернуть им молодую припухлость. Это помогло бы также справиться с кисетными морщинами, их еще называют «морщины курильщика». Это не всегда говорит о том, что их обладатель курит, но внешний вид они точно портят. Это такие вертикальные морщинки над верхней губой, которые придают не очень приятное выражение лица, как будто губы все время недовольно поджатые».