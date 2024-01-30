«Морщины курильщика»: почему Ирина Салтыкова не сохранила природную красоту
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Ирина Салтыкова когда-то была одной из главных блондинок российского шоу-бизнеса. Последние появления певицы вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то посчитал, что певица сильно сдала, а кто-то, наоборот, выразил восхищение, как она выглядит в своем возрасте. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову изучить свежие фото артистки и сделать рекомендации по уходу или возможным оперативным вмешательствам.
«В принципе, для своих 57 лет Ирина выглядит неплохо. Но в то же время и не моложаво. Учитывая ее изначально хорошие природные данные, она могла бы выглядеть, как мне кажется, гораздо лучше. Такое ощущение, что она, зная и понимая, что она красивая, что у нее хорошая фигура, как будто бы пустила процесс старения на самотек».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Специалист порекомендовала исполнительнице немного больше уделить внимания своей внешности. К примеру, можно было бы немного увеличить губы. По словам эксперта, они у нее сами по себе хорошей формы, но с возрастом теряют тонус, объем, становятся рыхлыми.
«Особенно такие изменения присущи в большей степени для тех женщин, у которых от природы губы пухлые. Ей не надо делать их большими и выдающими, просто - восполнить объем и вернуть им молодую припухлость. Это помогло бы также справиться с кисетными морщинами, их еще называют «морщины курильщика». Это не всегда говорит о том, что их обладатель курит, но внешний вид они точно портят. Это такие вертикальные морщинки над верхней губой, которые придают не очень приятное выражение лица, как будто губы все время недовольно поджатые».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Мадина также советует Ирине воспользоваться процедурами, которые позволяют улучшить качество кожи. Поскольку у нее достаточно тонкая кожа, то нужны и аппаратные процедуры, и инъекции.
«И, конечно, ей необходима верхняя блефаропластика — видно, что кожица лишняя в области верхнего века однозначно есть. Это, наверное, все рекомендации. Ничего более радикального, на мой взгляд, Ирине делать не нужно».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
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