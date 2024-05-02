Пластика или генетика: в чем секрет красоты и молодости Екатерины Вилковой

Екатерину Вилкову называют актрисой с внешностью инопланетянки. Она действительно выглядит очень необычно и завораживающе. Причем с годами ее красота становится более уточненной, даже черты лица как будто стали другими. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить по фото внешность актрисы и попробовать угадать, какие процедуры она делает, чтобы добиться такого эффекта.

Специалист отметила, что у Екатерины очень необычная внешность, и она является привлекательной женщиной. У нее красивый цвет волос и тонкая фарфоровая кожа.