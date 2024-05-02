Пластика или генетика: в чем секрет красоты и молодости Екатерины Вилковой
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Екатерину Вилкову называют актрисой с внешностью инопланетянки. Она действительно выглядит очень необычно и завораживающе. Причем с годами ее красота становится более уточненной, даже черты лица как будто стали другими. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить по фото внешность актрисы и попробовать угадать, какие процедуры она делает, чтобы добиться такого эффекта.
Специалист отметила, что у Екатерины очень необычная внешность, и она является привлекательной женщиной. У нее красивый цвет волос и тонкая фарфоровая кожа.
«Для своего возраста Вилкова выглядит очень хорошо. Скажем так, она выглядит как человек либо с очень хорошей генетикой, либо как человек, который большое внимание уделяет ежедневному уходу. В принципе, я склонна предполагать, что оба фактора имеют значение в данном случае: и генетика, и тщательный планомерный уход. Я не вижу следов каких-то грубых вмешательств. Конечно, сложно дать оценку заочно, без личной консультации. Но, как мне кажется, наша героиня не прибегала к услугам пластических хирургов. Ее красота — натуральная (не считая, конечно, процедур у косметологов)».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист назвала процедуры, которые, по ее мнению, делает актриса. Среди них: биоревитализация и различные аппаратные методики.
«То есть это те процедуры, которые направлены на глубокий уход за собой. Также видно, что актриса ведет здоровый образ жизни. Эти три фактора – образ жизни, генетика и уход за собой, – помогут ей выглядеть прекрасно еще долгие-долгие годы. Особых рекомендаций как специалист я давать не буду. Видно, что Екатерина и сама прекрасно знает, как поддерживать свою природную красоту, поэтому просто стоит пожелать ей продолжать работать в этом направлении».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог