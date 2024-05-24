«Плачевно повлияло на ее фигуру и лицо»: почему Татьяна Овсиенко стала так плохо выглядеть

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова прокомментировала изменения во внешности певицы Татьяны Овсиенко. В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» специалист рассказала, почему одна из самых эффектных блондинок на российской эстраде сейчас выглядит совсем иначе.

Татьяна Овсиенко когда-то прославилась благодаря песне «Красивая девчонка», которую она пела от первого лица, только начав свою сольную карьеру. Она действительно долгое время входила в топы самых привлекательных певиц на российской эстраде. Однако последнее появление Татьяны перед публикой многих озадачило. Хирург рассказала, что, по ее мнению, произошло с внешностью бывшей «красивой девчонки».