«Плачевно повлияло на ее фигуру и лицо»: почему Татьяна Овсиенко стала так плохо выглядеть
© Lomohov Anatoly/East News
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова прокомментировала изменения во внешности певицы Татьяны Овсиенко. В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» специалист рассказала, почему одна из самых эффектных блондинок на российской эстраде сейчас выглядит совсем иначе.
Татьяна Овсиенко когда-то прославилась благодаря песне «Красивая девчонка», которую она пела от первого лица, только начав свою сольную карьеру. Она действительно долгое время входила в топы самых привлекательных певиц на российской эстраде. Однако последнее появление Татьяны перед публикой многих озадачило. Хирург рассказала, что, по ее мнению, произошло с внешностью бывшей «красивой девчонки».
«Учитывая ее изначальные данные, у Татьяны Овсиенко были все шансы дожить до глубокой старости, оставаясь при этом красавицей. Но то, что мы увидели, конечно, поражает. Причем это артистка не поймана папарацци во время похода за хлебом, а приехала давать концерт. Посмотрите, во что она одета, как она причесана, как она накрашена. Абсолютно человек не готов даже к выходу в магазин — не то, что выступать на сцене. Из этого можно предположить, как она выглядит в повседневной жизни, если она вот так подготовилась к мероприятию».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Поклонники пишут в соцсетях, что певица разочаровала их не только своим видом, но и поведением. Telegram-каналы «показали изменившуюся 57-летнюю Татьяну Овсиенко.
«Комментировать такие фото, конечно, сложно и обидно. Это какая тотальная бытовая неухоженность в первую очередь. Полное отсутствие ухода за собой, я уж о походах к косметологу не говорю, тут и говорить нечего. Конечно, каждый выбирает право, как ему стареть. Но даже женщины, которые стареют естественно, могут выглядеть очень хорошо, следуя элементарным правилам: соблюдают режим бодрствования и сна, следят за своим питанием — качественным составом в первую очередь, за количеством употребляемого алкоголя, за своим гормональным статусом, ну и в целом за состоянием своего здоровья. А тут, такое впечатление, что на Овсиенко навалилось все — и дождь, и град, и всевозможные факторы, вышеперечисленные мной выше. И все это вот так плачевно повлияло на ее фигуру и лицо. Очень жаль».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог