Делала липосакцию второго подбородка: раскрыт секрет худого лица Анны Семенович

Процедура проводится под местной (если речь о лазерной липосакции) или общей анестезией, и предполагает выполнение небольших разрезов, через которые с помощью тонкой канюли удаляется избыток жировой ткани. Результат – более подтянутый и гармоничный вид нижней части лица.

Также есть ряд рекомендаций, как добиться идеального овала лица при избыточном весе – это задача не самая простая, но вполне реальная. Главное – комплексный подход и терпение. Прежде всего, по словам доктора Байрамуковой, это здоровое питание. Следует сократить потребление быстрых углеводов (сладости, выпечка), добавить больше белка и клетчатки. Это поможет снизить общий вес, что неизбежно отразится и на лице.

Также было бы идеально добавить регулярные физические упражнения: кардио-тренировки (бег, плавание, ходьба) сжигают калории и улучшают кровообращение, что способствует уменьшению жировых отложений.