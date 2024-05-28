«Перекошенное лицо»: почему поклонники не приняли новую внешность Алены Апиной

«Теперь касаемо симметрии лица. Если смотреть ее ранние видеозаписи, лицо у нее всегда было слегка ассиметрично - за счет ассиметричной мимики лица. Также я еще обратила внимание на то, что во время разговора мимика у Апиной в периоральной области достаточно скованная. И в кожной части верхней губы - между красной каймой губ и ноздрями - при разговоре появляется некий объем. Такое объем обычно характерен для пациентов, которые когда-то увеличивали губу, и филлер ушел под мышцу. Конечно, если этот филлер был на основе гиалуроновой кислоты, то такая проблема легко решается. Но по косвенным признакам можно предположить, что Апиной был введен биополимерный гель, который мигрировал за пределы красной каймы губ и вызвал фиброз. Из-за чего мы и наблюдаем такое вот сильное выпирание при разговоре и из-за этого может усугубляться асимметрия».