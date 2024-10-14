«Отпускает любя»: почему певец SHAMAN развелся с женой

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала развод певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

«Эта пара казалась не просто идеальной, а непотопляемой. Супруги прошли огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулись. Казалось бы, два самодостаточных, реализованных в профессии, человека. Можно позволить себе жизнь мечты! Но не все так просто, как кажется», – высказалась эксперт.

Анна отметила, что Ярослав родился 22 ноября под знаком мощного «Скорпиона». Ноябрьские представители этого знака одни из самых сильных и фундаментальных людей на планете. А «четверка» (4, 13, 22, 31) – это революция, достижения и открытие новых «материков». Елена родилась 11 января, под знаком «Козерога». «Двойки» (2, 11, 20, 29) - прирожденные дипломаты, психологи, эмпаты. Благодаря ее врожденным способностям поддерживать и вдохновлять, Ярослав не сошел с долгой дистанции, а ее искренняя вера в его талант явилась огромным вкладом в тот результат, который наблюдает сейчас вся Россия.

«Козерожье упорство и перфекционизм здорово уживаются со скорпионьим креативом и мощью, и по всем законам астрологии Ярослав и Елена действительно подходящие партнеры для жизни. Я думаю, что у ребят кризис отношений и этот разрыв не навсегда», – пояснила сваха.

Она подчеркнула, что там, где есть внимание – есть энергия. По ее мнению, Ярослав так долго шел к своему успеху, он так трудно ему достался, что весь фокус его внимания нацелен исключительно на творчество. Ресурс не безграничен, и сейчас он просто не в состоянии уделять полноценное внимание отношениям.

«Все проходит, пройдет и это. Такой накал популярности невозможно удерживать вечно. И как только «Шаманомания» утихнет, Ярослав сможет посмотреть на жизнь не только с точки зрения творческой реализации, но и в контексте отношений. Как умный мужчина, рано или поздно, он задастся вопросами: «А кто рядом? Ради чего все это? Какой ценой?» Сейчас ему нужен этот период наслаждения заслуженным успехом, а Елена, как мудрая женщина, дает ему сейчас эту возможность и отпускает любя. Уверена, что это не будет жирной точкой, а лишь запятой, после которой Ярослав и Елена продолжат писать свою книгу счастливой жизни!» – добавила Осипова.

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