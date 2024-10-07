«Брак с Кучеренко казался непотопляемым»: сможет ли Гурцкая создать семью после смерти мужа

Сваха Анна Осипова считает, что брак Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко был идеальным. Кучеренко взял на себя ответственность за жену и окружил ее заботой и опекой. По мнению Анны, певице будет сложно встретить мужчину, «напоминающего любимого супруга». При этом сваха не исключает, что Диана может обратить внимание на мужчину, способного на самопожертвование. Осипова поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Петр не просто взял ответственность за особенную супругу, а окружил ее тотальной заботой и опекой, что после такого отношения к себе Диане, безусловно, будет тяжело встретить достойного мужчину, хоть отдаленно напоминающего любимого супруга. От природы она человек верный и преданный, и должно пройти определенное количество времени, чтобы она была способна подумать в направлении устройства личной жизни. Ей нужен мужчина, в характере которого присутствуют элементы самопожертвования, а полная погруженность в нестандартную жизнь любимого человека не будет тяготить его. Доброта, великодушие и большая любовь – главные качества того самого настоящего мужчины, который сможет покорить раненое сердце прекрасной Дианы», — высказалась сваха.

«Ее брак с Петром Кучеренко стал настоящим подарком судьбы для обоих и со стороны казался непотопляемым. Уверена, что так продолжалось бы всю жизнь, если бы не внезапная и шокирующая смерть мужчины», — резюмировала Анна.

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