Целый список процедур: что со своим лицом делала ведущая Екатерина Андреева

Телеведущую Екатерину Андрееву часто называют «нестареющей», поскольку много последних лет она выглядит так, будто «застряла» в одном временном периоде. В чем причина ее вечной молодости и можно ли еще что-то улучшить в ее внешности, эксклюзивно сайту «Страсти» рассказывает врач дерматолог-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.

Специалист убеждена, что секрет красоты знаменитости кроется в глубоком уходе за собой. Екатерина и сама не скрывает, что делает те или иные процедуры.