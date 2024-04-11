Целый список процедур: что со своим лицом делала ведущая Екатерина Андреева
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Телеведущую Екатерину Андрееву часто называют «нестареющей», поскольку много последних лет она выглядит так, будто «застряла» в одном временном периоде. В чем причина ее вечной молодости и можно ли еще что-то улучшить в ее внешности, эксклюзивно сайту «Страсти» рассказывает врач дерматолог-косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова.
Специалист убеждена, что секрет красоты знаменитости кроется в глубоком уходе за собой. Екатерина и сама не скрывает, что делает те или иные процедуры.
«Она как-то упоминала, что прибегала к плазмолифтингу. Это действительно очень действенная и в то же время абсолютно безопасная методика омоложения. Суть ее в том, что сначала у пациента берется материал, а потом под кожу с помощью инъекций вводится плазма, обогащенная тромбоцитами. Эффект после такой процедуры очень заметный: морщины разглаживаются, кожа выглядит более подтянутой, тон выравнивается. Считается, что после плазмолифтинга активизируются клетки, нормализуется тканевой дыхание, стимулируется синтез коллагена и эластина».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Байрамукова пояснила, что Андреева рассказывала, и даже показывала процедуру – иглоукалывание. Это древний китайский способ, когда врач вводит 300 игл на лицо, шею и руки. Не сказать, чтобы это была приятная процедура, но однозначно действенная.
Кроме того, женщина ведет здоровый образ, не имеет вредных привычек и тщательно следит за питанием. Она постоянно остается в одном весе, поэтому организму не так сложно. Нет так называемых качелей, когда человек худеет, а потом толстеет.
«Ну и нельзя не отметить особую форму черепа с достаточно квадратной челюстью телеведущей — обычное такие лица тоже менее подвержены птозу. Подводят итог, можно сказать, что Екатерина Андреева выбрала путь взросления, приближенное к естественному. То есть, со стороны нам кажется, что это естественное взросление, но на самом деле прослеживается глубокий уход за собой. В то же время она не хочет каких-то проводить вмешательств, которые будут бросаться в глаза. Хотя именно благодаря этому она могла бы выглядеть еще лучше и моложе (хотя сложно в это поверить)».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Мадина посоветовала телеведущей объемное моделирование — контурную пластику с использованием дермальных филлеров. Также можно сделать круговую подтяжку. Это даст еще более «эффектный» результат.
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