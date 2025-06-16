«От кричащей роскоши к утонченной элегантности»: как менялся стиль Николая Баскова

Когда речь заходит о Николая Баскове, в голову сразу приходят не только эпитеты вроде «Золотой голос», но и, конечно, «король эпатажа». Его стиль – это всегда спектакль, в котором одежда играет не менее важную роль, чем голос. Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» поделился своим профессиональным мнением, что скрывается за блестками, пиджаками с вышивкой и нарядами цвета золота: просто желание привлечь внимание или тщательно выстроенный имидж, работающий на узнаваемость?

Никита сотрудничает с Ольгой Бузовой, Юлией Пересильд, Стасом Ярушиным и другими звездами.

«Николай Басков – яркая фигура в российском шоу-бизнесе, несколько лет назад он эпатировал публику не меньше Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. Яркие образы и фееричные появления на сцене были ему свойственны и понятны аудитории, но годы идут, стиль в одежде, сценических образах меняется и это Николаю очень идет. Путь «золотого голоса России» от кричащей роскоши к утонченной элегантности весьма впечатляет. Вспомните его ранние выходы в свет: обилие блесток, пайеток и золота буквально слепило глаза! Однако сегодняшний Басков демонстрирует совершенно иное отношение к своему образу, где яркость характера выражается через продуманные акценты, а не кричащую экстравагантность», – поделился Никита.

В каком-то интервью Николай говорил, что у него скопилось несколько сотен концертных нарядов и, в связи с этим, ему потребовалось снять отдельную квартиру, но стиль плавно изменился, теперь артиста мы видим в классических вариантах одежды.

«Мне очень нравится, когда артист меняет свой стиль на протяжении своего творчества. Эта гардеробная метаморфоза Баскова – не просто смена декораций, а настоящее перерождение. Представьте себе: целая квартира, заполненная вычурными костюмами с кристаллами Swarovski и золотыми вышивками, постепенно уступает место лаконичным силуэтам и безупречному крою. Безусловно, такая эволюция говорит о зрелости не только как исполнителя, но и как личности, умеющей чутко улавливать веяния времени и собственные внутренние перемены», – считает стилист.

Никита отметил, что всегда приводит в пример Киркорова, при упоминании имени которого людям сразу вспоминаются стразы, перья, он в этом очень органичен, но если посмотреть весь его путь, то можно отследить, что он меняется и подстраивается под коллаборации, под музыкальное творчество, под артиста, с которым у него случаются дуэты. С Тимати он один, с Басковым другой, но при этом он сохраняет свое ДНК и читается, что это вещи Киркорова, он внедряет в них актуальность на сегодняшний день.

«Такой подход демонстрирует и Николай, хотя его путь отличается более плавной, последовательной трансформацией. Интересно наблюдать, как «натуральный блондин» берет за основу классические образы и мастерски адаптирует их под свой темперамент и характер выступлений. Поразительно, но даже в строгом смокинге или элегантном костюме-тройке Басков умудряется сохранять тот самый «блеск» – только теперь он исходит не от пайеток и страз, а от харизмы и безупречной подачи. Это именно та эволюция стиля, которая свидетельствует о зрелости артиста и его готовности развиваться, не изменяя своей сущности», – поделился Карстен.

По его мнению, даже когда Басков «по старой памяти» выбирает пиджаки где-то с металлизированными тканями, с вышивками и т.д., его будто бы невозможно его за это поругать. Всегда хорошо сидящий смокинг, брюки, рубашка и туфли – стандартный комплект ухоженного мужчины.

«Он изменил стрижку, ему действительно идет блонд, он явно следит за волосами. Возможно, в этой предсказуемости и кроется главная стилистическая загадка сегодняшнего Николая – он выбрал безопасную гавань элегантности, где сложно совершить фатальную ошибку, но еще сложнее по-настоящему удивить. Вспоминаются его прежние эксперименты с образами – пусть не всегда удачные, но определенно запоминающиеся! В нынешней стилистической формуле артиста чувствуется некоторая просчитанность, словно каждый выход – это результат тщательного выверения пропорций и баланса между классикой и индивидуальностью. Впрочем, эту безупречность образа уже невозможно воспринимать отдельно от самого Баскова – платиновый блонд и ухоженная внешность стали его визитной карточкой, не менее узнаваемой, чем голосовые данные», – подытожил стилист.

Полный материал о детстве Николая Баскова, его громком уходе из Большого театра и скандалах на съемках шоу можно прочитать здесь.