«От 15 до 40 тыс. рублей»: какую процедуру для красоты делает Екатерина Андреева

Екатерина Андреева – одна из тех женщин, о которых говорят: «время над ней не властно». Телеведущую принято ставить в пример того, как шикарно может выглядеть женщина за 55. В чем же секрет ее красоты? Только ли правильное питание, спорт и внутренний настрой? Или, возможно, в ее арсенале нашлось место современной косметологии и эстетической медицины? Своим мнением с сайтом «Страсти» поделилась косметолог Диана Салманова.

«Екатерина Андреева, безусловно, великолепно выглядит. Но если трезво взглянуть на ситуацию, восторженные комментарии ее поклонников о том, что она выглядит на 35 или 40 лет, явно преувеличены. Реальность такова: Екатерина выглядит именно так, как и должна выглядеть красивая, ухоженная женщина 62 лет в наше время, когда индустрия красоты предоставляет широкий выбор возможностей для поддержания молодости. Для наглядного сравнения стоит вспомнить ее ровесницу, голливудскую актрису Деми Мур, недавно во всей красе представшую в нашумевшем фильме «Субстанция». Деми демонстрирует, что планка сегодня очень высока. Тем не менее, Екатерина, хотя и не «победила время», однозначно является примером того, как достойно выглядеть на свой возраст», – поделилась эксперт.

Что касается секретов ухода за собой, мнения о них разделяются. Сама Екатерина в одном из своих интервью утверждала, что ее бьюти-рутина проста и сводится к хорошей уходовой косметике и одной процедуре – плазмолифтингу. Эта методика, основанная на введении в кожу собственной плазмы пациента, стимулирует обновление клеток и улучшает общий тонус кожи, придавая ей более свежий и молодой вид. Процедура сравнительно недорогая – цены на нее варьируются от 15 до 40 тысяч рублей. Однако истинными источниками своей красоты Екатерина называет не косметологию, а спорт, сбалансированное питание, энергетические практики и... информационную гигиену. Она даже признавалась, что старается не смотреться в зеркало без надобности, чтобы не «фиксировать» на своем лице признаки старения на энергетическом уровне.

«Конечно, трудно не согласиться с мудростью Екатерины. Спорт, дисциплина, отсутствие вредных привычек – все это действительно оказывает огромное влияние на внешность. И ее совет меньше фиксироваться на недостатках кажется мне особенно ценным, ведь часто чем сильнее мы одержимы своей внешностью, тем больше ошибок совершаем и добиваемся обратных результатов», – отметила Диана.

Однако, по словам косметолога, нельзя списывать со счетов и генетику. Екатерина, без сомнения, обладает превосходными природными данными, которые стали прочной основой для ее красоты. Именно этот удачный союз генетики и образа жизни помогает ей оставаться столь привлекательной.

«Еще один интересный элемент ухода Екатерины - иглоукалывание, которое она практикует даже на лице. С точки зрения косметологии, эффективность этой практики в улучшении внешности не имеет научно доказанных оснований. Однако если она помогает восстановить душевное равновесие и снять стресс, то это неизбежно отражается и на внешнем виде. Что касается более серьезных косметологических вмешательств или пластики, то никаких видимых следов такого воздействия у Екатерины нет. Ни филлеров, ни ботокса – ее лицо сохраняет естественную мимику и гармоничные черты. Так что в словах Екатерины о том, что ее красота зиждется на внутренней гармонии, нет лукавства», – подытожила косметолог.

Полный материал о том, кем в детстве мечтала стать Екатерина Андреева, почему вышла замуж за иностранца и как относится к конфузам в прямом эфире, читайте здесь.