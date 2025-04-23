«Как наливное яблочко»: прибегала ли Светлана Зейналова к услугам пластического хирурга

Светлана Зейналова радует зрителей Первого канала лучезарной улыбкой и хорошим настроением. Поклонники отмечают свежий внешний вид женщины. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о том, натуральная ли у нее красота.

«У Светланы достаточно своеобразное лицо – как наливное яблочко. Судя по всему, она прибегала к услугам пластического хирурга. Потому что на старых фотографиях у Светланы заметны брыльки. Да и само по себе у нее лицо достаточно тяжелое, поэтому без помощи специалиста возрастные изменения были бы очень видны», – отметила специалист.

Хирург считает, что Зейналова выглядит вполне на свой возраст. Она также обратила внимание на стиль телеведущей в одежде, который, возможно, тоже прибавляет ей годы.

«Что касается косметологических процедур, то я бы рекомендовала Светлане Зейналовой обратить внимание на те, которые направлены на улучшение качества кожи. Ведь если телеведущая делала пластику, то это временно ухудшает кровообращение. Поэтому в дальнейшем тканям требуется включить все свои регенеративные резервы, чтобы это кровообращение восстановить. Соответственно, даже такая незначительная временная ишемия не идет на пользу тканям. Поэтому стоит сделать упор на процедуры с плацентарными препаратами», – добавила Мадина.

Специалист подчеркнула, что особое внимание стоит уделить на современные методы омоложения кожи. Сейчас большое распространение приобретают экзосомы. Это специализированные внутриклеточные пузырьки, участвующие в межклеточной коммуникации. Они перспективны как универсальные инструменты для адресной доставки в клетки терапевтических препаратов. То есть если использовать препарат на основе экзосом, нуклиновых кислот, то это окажет хорошее влияние на состояние ее кожи.

«Также Светлане не повредит время от времени прибегать у RF-лифтингу. В отличие от поверхностного нагрева, радиочастотное излучение достигает глубоких слоев дермы, где расположены "фабрики" по производству коллагена и эластина. При повышении температуры до 40-45 градусов Цельсия старые, потерявшие свою эластичность волокна начинают разрушаться. Этот процесс воспринимается фибробластами – клетками-строителями – как сигнал SOS, и они, словно по команде, активизируются, начиная активно синтезировать новые, молодые волокна коллагена и эластина. В результате происходит естественная подтяжка кожи, разглаживаются морщины и повышается ее тонус», – заключила хирург.

Полный материал о личной жизни Светланы Зейналовой, ее заработке и «особенной» дочери можно прочитать здесь.