«Ощущает тотальную потребность в любви»: почему Волочкова не может встретить мужчину

Сваха Анна Осипова заявила, что балерина Анастасия Волочкова пока не может встретить «сильного» мужчину из-за своей репутации. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти» и порассуждала о личной жизни знаменитости.

Анастасия Волочкова – одна из самых противоречивых персон российского шоу-бизнеса и в последние годы обсуждается в контексте скандальной светской хроники, а не своих гениальных профессиональных достижений. Анна отмечает, что Анастасия находится в прекрасной форме, и вся тема с ее зависимостями сильно преувеличена. Она уверена, что женщина с таким стержнем и жесткой дисциплиной, если захочет, то может усилием воли раз и навсегда прекратить все разговоры о своем неправильном образе жизни, по мнению «идеальных людей». И эксперт уверена, что она это сделает.