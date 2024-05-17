«Ощущает тотальную потребность в любви»: почему Волочкова не может встретить мужчину
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Сваха Анна Осипова заявила, что балерина Анастасия Волочкова пока не может встретить «сильного» мужчину из-за своей репутации. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти» и порассуждала о личной жизни знаменитости.
Анастасия Волочкова – одна из самых противоречивых персон российского шоу-бизнеса и в последние годы обсуждается в контексте скандальной светской хроники, а не своих гениальных профессиональных достижений. Анна отмечает, что Анастасия находится в прекрасной форме, и вся тема с ее зависимостями сильно преувеличена. Она уверена, что женщина с таким стержнем и жесткой дисциплиной, если захочет, то может усилием воли раз и навсегда прекратить все разговоры о своем неправильном образе жизни, по мнению «идеальных людей». И эксперт уверена, что она это сделает.
«Настя ранимая и нежная девочка и, несмотря на свою гордую осанку и ослепительную улыбку, остро ощущает тотальную потребность в любви и защите. И ее знаменитый роман с предпринимателем Сулейманом Керимовым – яркое тому подтверждение. Если вы думаете, что это про деньги – уверяю вас, это не так. Безусловно, он очень красиво ухаживал, и никто этого не отрицает. Сулейман дал ей любовь и заботу, которой ей так не хватало на том жизненном этапе, а финансовая составляющая была лишь приятным бонусом к этому красивому роману».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Волочкова – теплый, эмпатичный, открытый и очень трудолюбивый человек. К ней притягиваются самые разные мужчины, и выбирает она их точно не по социальному статусу и достижениям. Она живет здесь и сейчас, не задумываясь о жизненных перспективах с тем или иным мужчиной. Настя пример человека, который не страдает от «синдрома отложенной жизни».
«Да, ей очень хочется сильного и надежного плеча рядом, но раздутая репутация скандальной дивы пока закрывает двери в ее судьбу «сильного, волевого, решительного». Ключевое слово «пока». Анастасия верит в любовь, и я ей от души желаю, чтобы на ее пути встретился тот самый настоящий мужчина, который разглядит в ней добрую, искреннюю девочку, которая готова подарить ему свою любовь на долгие годы!»
Анна Осипова
Сваха
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