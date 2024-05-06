«Без страха соблазнов и расстояний»: почему Леонтьев много лет счастлив с женой Исакович

Сваха Анна Осипова рассказала, в чем заключается секрет брака певца Валерия Леонтьева с его женой Людмилой Исакович. Она поделилась со своим мнением в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Валерий Яковлевич Леонтьев – глыба советской и российской эстрады. Это первый артист, который на самой заре зарождающегося шоу-бизнеса пробил стену строгих костюмов и статичного пребывания у микрофона, как вихрь, ворвавшись на сцену с костюмированными шоу и театрализованными представлениями своих концертов. Его голос узнаваем с первых секунд, завораживая своим уникальным звучанием и ни на кого не похожим тембром.

Обаятельный, улыбчивый, многогранный, с богатым внутренним наполнением, с абсолютным отсутствием самолюбования, Валерий Леонтьев завораживает своим спокойствием и достоинством при общении с окружающими. Ведь за десятилетия на эстраде, он ни разу не был замечен в скандале или в непристойном поведении на публике. Человек невероятной скромности, который никогда не бравировал своими героическими поступками, например, концертом в Чернобыле, о котором мало кто знает.

Сваха отметила, что Леонтьев по гороскопу относится к знаку Рыбы, поэтому является эмоциональным, трогательным и талантливым человеком. Для полной гармонии ему необходима творческая реализация и муза, которая вдохновляет, поддерживает и понимает его. С этими важными составляющими у него все в порядке, стоит только затаив дыхании посмотреть его выступление и почувствовать, как он обволакивает зал своей фееричной мужской харизмой и дарит со сцены своему зрителю всепоглощающую любовь.