«Она задышала»: почему Светлана Бондарчук кажется счастливее в новом браке
© Starface.ru
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко — пара, которая у кого-то вызывает большую неприязнь, а у кого-то большую симпатию. Всегда вместе, всегда на позитиве, радуются, улыбаются, а главное, вместе работают. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секрет их гармоничных взаимоотношений.
«Совместное творчество, как правило, объединяет людей в паре, что и произошло с Сергеем и Светланой. Они идеально подходят друг другу: Светлана — огненный Стрелец, Сергей — воздушный Водолей. Эти две энергии в плюсе, всегда будут идти в развитие. Они обогащают друг друга и усиливают свои лучшие стороны. Вот поэтому, этот союз мы видим таким светлым и ярким»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха ответила, почему у Светланы не получилось построить брак до конца жизни с Федором Бондарчуком.
«Потому что Федор — этакий «тяжелый люкс», обремененный известной фамилией и многие годы живущий под гнетом великих достижений своего отца, Сергея Бондарчука. В том браке «светил» Федор, а Светлана была «при нем». С Харченко она расцвела, задышала, засияла! Он раскрыл ее, помог реализоваться и в творчестве, и в любви. И пусть так продолжается долгие годы, ведь любить можно в любом возрасте!»
Анна Осипова
Сваха