«Она задышала»: почему Светлана Бондарчук кажется счастливее в новом браке

«Потому что Федор — этакий «тяжелый люкс», обремененный известной фамилией и многие годы живущий под гнетом великих достижений своего отца, Сергея Бондарчука. В том браке «светил» Федор, а Светлана была «при нем». С Харченко она расцвела, задышала, засияла! Он раскрыл ее, помог реализоваться и в творчестве, и в любви. И пусть так продолжается долгие годы, ведь любить можно в любом возрасте!»