«Одутловатое лицо и чрезмерно приподнятые брови»: какие операции делала Валерия
© Tarakanov Vadim/East News
Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала свежие фотографии певицы Валерии без макияжа. Артистка постоянно повторяет, что много времени уделяет уходу за своей внешностью. То, что так отлично выглядит в своем возрасте, она списывает на постоянные занятия йогой, правильное питание и позитив.
Однако, когда недавно Валерия выложила фото без макияжа, некоторые поклонники, вместо комплиментов, забросали певицу претензиями, что на снимке явно видны следы блефаропластики и подтяжки. Мы попросили известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить внешность певицы и рассказать, какие манипуляции она явно делала со своим лицом.
«Конечно, что-то оценивать по фото всегда очень сложно. Какой-то подробный профессиональный разбор можно сделать разве что при личном общении на консультации. К тому же сразу скажу, что фотография – не особо информативная. Несмотря на то, что на снимке нет фильтров, мы в то же время не видим ни латеральные части лица мы, ни лба – поскольку он закрыт челкой. Но в то же время мы видим достаточно одутловатое лицо, которое Валерии не свойственно, плюс сильно обращает на себя внимание чрезмерно приподнятые брови», – поделилась Мадина.
Хирург отметила, что по ее личному предпочтению, чисто эстетически она выступает за то, чтобы поднимать в большей степени латеральную часть брови. Но тут нет предела совершенству.
«Данную зону все-таки можно делать, опираясь на вкус пациента. Однако в данном случае все-таки есть некоторый перебор: головка брови должна соответствовать надбровной дуге. В ином случае это выглядит, как попытка человека скомпенсировать нависающие веко путем постоянно приподнятых удивленных бровей. Подобные СССРские брови дугой, скажем так, - как раз из этой оперы. В то же время среди пробелов челки мы видим, что лоб у Валерии – ровный, что какой-то чрезмерной мимической активности нет. Поэтому понятно, что без мимики подобное положение бровей не является естественным».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Также эксперт отметила, что не хочет закидывать негатив в адрес Валерии либо хирурга, который выполнил данную процедуру. Потому что многие манипуляции, многие хирургические операции делаются с гиперкоррекцией – чтобы со временем все «встало» на нужное место. По мнению хирурга, понятно, что в процессе реабилитации брови опустятся где-то на треть. Судя по одутловатости и отечности лица, вмешательство было не так давно, поэтому оценивать окончательный результат преждевременно.
«Обращает на себя внимание средняя треть лица - щечки выглядят неестественно припухшими. И из этого мы также можем сделать предположение, что было какое-то вмешательство и что прошло не так много времени, поэтому все еще сохраняется отек. Что это может быть? Например, эндоскопический лифтинг средней трети лица. Либо средней и нижней трети».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Хирург предположила, что особых показаний для именно глубокого лифтинга средней и нижней трети лица у нее все-таки не было. Скорее всего, можно было обойтись эндоскопией лба, височной зоны, а также средней трети лица.
«Но в любом случае, сейчас говорить что-то более подробно и предметно сложно, потому что надо подождать, когда пройдет реабилитация и появятся новые фото», – подытожила хирург.
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