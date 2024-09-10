«Одутловатое лицо и чрезмерно приподнятые брови»: какие операции делала Валерия

Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала свежие фотографии певицы Валерии без макияжа. Артистка постоянно повторяет, что много времени уделяет уходу за своей внешностью. То, что так отлично выглядит в своем возрасте, она списывает на постоянные занятия йогой, правильное питание и позитив.

Однако, когда недавно Валерия выложила фото без макияжа, некоторые поклонники, вместо комплиментов, забросали певицу претензиями, что на снимке явно видны следы блефаропластики и подтяжки. Мы попросили известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить внешность певицы и рассказать, какие манипуляции она явно делала со своим лицом.