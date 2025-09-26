«Она волк-одиночка по жизни»: раскрыта причина неудачных романов Натальи Ветлицкой

Певица Наталья Ветлицкая в 90-х годах была олицетворением звездной, недосягаемой, красивой жизни. О ее романах говорила вся страна, однако создать крепкую семью исполнительнице хита «Посмотри в глаза» так и не удалось. Сайт «Страсти» узнал у свахи Анны Осиповой, какой мужчина мог бы составить пару Ветлицкой, и в чем причина ее неудач в личной жизни.

В годы популярности артистка притягивала к себе деятелей культуры и бизнесменов как магнитом: Дмитрий Маликов, Женя Белоусов, Тигран Кеосаян, Сергей Зверев и другие известные мужчины не смогли устоять перед Натальей, однако никто в ее жизни не задержался.

«Не каждый мужчина сможет ужиться с такой женщиной, так как за красивой внешностью скрывается жесткий и своенравный характер. Наталья из тех женщин, которые могут существовать либо с очень сильным партнером, либо с тем, кто не ограничивает ее свободу», - пояснила Анна Осипова.

Сваха выразила уверенность, что мужчины в шоу-бизнесе в большинстве своем являются нарциссами, а светить в паре с Ветлицкой должна была только она сама.

«Две звезды в паре — это уже перебор. Поэтому все романы Ветлицкой ярко начинались и быстро гасли. Даже легендарный скоротечный брак с Женей Белоусовым продлился девять дней, что только подтверждает сложный характер Натальи», - отметила эксперт.

Она также обратила внимание, что Ветлицкая по гороскопу Лев с энергией числа 8 (родилась 17 августа). Это наделило ее мужским характером. В артистке сочетается желание всегда находиться в центре внимания, купаться в восхищении и преклонении.

«Как бы это странно ни звучало, она волк-одиночка по жизни. Безусловно, как у очень красивой женщины, у нее всегда были поклонники. Но, я уверена, что все решения в своей жизни она принимает сама, не полагаясь на мнение партнера», - заверила сваха.

Анна Осипова при этом не исключила, что с годами Наталья стала более толерантна и готова к компромиссам, поэтому наслаждается той жизнью, которая у нее есть сейчас.

