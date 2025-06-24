«Лицо стареет и к былой молодости уже не возвращается»: какой ценой похудела Елена Воробей

Быть худой — почти обязательное условие для публичных людей. Но за стремительной трансформацией могут скрываться риски, о которых мало кто говорит вслух. 58-летняя юмористка Елена Воробей неоднократно рассказывала, что недовольна своим внешним видом. С помощью препарата для снижения веса она похудела на 14 килограммов, но стала выглядеть изможденной и уставшей. О том, какой вред здоровью может нанести такое снижение веса, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Елена Воробей не скрывает, что ее похудение связано с препаратом, изначально созданным для лечения сахарного диабета второго типа. Лекарство блокируют аппетит, и человек почти перестаёт есть.

Как подчеркнула доктор Пришвина, один из эффектов препарата - небольшая задержка опорожнения желудка. Суп вызывает тошноту, а мысли о еде — отвращение.