«Он откроет свое сердце для любви»: какая женщина сделает счастливым Александра Серова
© Zilber Mihail/East News
Александр Серов – мастодонт советской эстрады, обладатель широкого музыкального диапазона, фигура противоречивая, сильная и фундаментальная. Весь его облик говорит о том, что его мнение является главным и непоколебимым в любых жизненных вопросах, касается ли это работы или личной жизни. Александр настойчив в достижении поставленных целей, эмоциональный, с сильным волевым характером. Сваха Анна Осипова рассказала эксклюзивно сайту «Страсти», какая женщина нужна артисту.
Ужиться с таким человеком крайне сложно и личная жизнь певца также не сложилась после долгого брака с его супругой. Несмотря на свой зрелый возраст, он остается желанным объектом воздыхания противоположного пола всего возрастного спектра. Сейчас он больше озадачен своим творчеством, которое в данный момент переживает очередной виток популярности и заботой о своем здоровье, поэтому, дела сердечные точно ушли на задний план.
«Но если, вдруг, так случится, что он откроет свое сердце для любви, то его избранницей точно станет ухоженная, зрелая и заботливая женщина, которая станет ему добрым другом и спутницей по жизни».
Анна Осипова
Сваха
Мы составили рейтинг самых завидных холостяков России 2024, куда попал и Александр Серов. Посмотреть его можно по ссылке.