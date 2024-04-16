«Он откроет свое сердце для любви»: какая женщина сделает счастливым Александра Серова

Александр Серов – мастодонт советской эстрады, обладатель широкого музыкального диапазона, фигура противоречивая, сильная и фундаментальная. Весь его облик говорит о том, что его мнение является главным и непоколебимым в любых жизненных вопросах, касается ли это работы или личной жизни. Александр настойчив в достижении поставленных целей, эмоциональный, с сильным волевым характером. Сваха Анна Осипова рассказала эксклюзивно сайту «Страсти», какая женщина нужна артисту.

Ужиться с таким человеком крайне сложно и личная жизнь певца также не сложилась после долгого брака с его супругой. Несмотря на свой зрелый возраст, он остается желанным объектом воздыхания противоположного пола всего возрастного спектра. Сейчас он больше озадачен своим творчеством, которое в данный момент переживает очередной виток популярности и заботой о своем здоровье, поэтому, дела сердечные точно ушли на задний план.