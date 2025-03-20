«Он изменился»: как молодая возлюбленная вернула Шуфутинского к жизни

Михаил Шуфутинский – легенда русского шансона и вот уже более 50 лет радует публику своим творчеством, а его популярный хит «Третье сентября» поистине стал народным интернет-мемом. После смерти жены он нашел новую любовь и связал свою жизнь с танцовщицей, которая моложе него на 30 лет. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему он сделал именно такой выбор.

Михаил Захарович был женат почти 45 лет. Дом – полная чаша, в семье мир и гармония. Нетипичная история для творческого человека в вечном поиске. Но в 2015 году случилось несчастье, певец овдовел и очень болезненно переживал утрату любимой жены.