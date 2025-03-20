«Он изменился»: как молодая возлюбленная вернула Шуфутинского к жизни
© Starface.ru
Михаил Шуфутинский – легенда русского шансона и вот уже более 50 лет радует публику своим творчеством, а его популярный хит «Третье сентября» поистине стал народным интернет-мемом. После смерти жены он нашел новую любовь и связал свою жизнь с танцовщицей, которая моложе него на 30 лет. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему он сделал именно такой выбор.
Михаил Захарович был женат почти 45 лет. Дом – полная чаша, в семье мир и гармония. Нетипичная история для творческого человека в вечном поиске. Но в 2015 году случилось несчастье, певец овдовел и очень болезненно переживал утрату любимой жены.
«Часто бывает, что мужчина, который много лет прожил с единственной женщиной, пройдя с ней огонь, воду и медные трубы, привыкнув к надежному тылу и быть всегда вместе, просто физически не может находиться в одиночестве и редко остается без любимой женщины. Так случилось и с Михаилом, что продлило его жизнь и улучшило ее качество»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, то, что его новая избранница моложе на 30 лет – нередкая история для шоу-бизнеса.
«Не секрет, что творческий коллектив, который существует много лет, находясь 24/7 вместе, превращается в настоящую семью в прямом и переносном смысле этого слова, так как на жизнь вне его попросту не хватает времени и сил. Вот и Шуфутинский не стал исключением, начав отношения с участницей своего же коллектива. Стоит посмотреть на Михаила, как он изменился за годы жизни со своей новой спутницей, как становится понятно, что она его вернула к жизни, и он по-настоящему счастлив в новом союзе»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что Шуфутинский похудел, помолодел, сменил имидж, но неизменным остается его большой талант, невероятная харизма и фундаментальность настоящего Мужчины. А такие качества не оставят равнодушными ни одну женщину, даже самую молодую!
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Иван Ургант взял в жены знакомую со школы Наталью Кикнадзе.