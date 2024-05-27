«Детство наложило свой отпечаток»: почему Прохора Шаляпина тянет к женщинам постарше

Сваха Анна Осипова рассказала, почему Прохор Шаляпин ищет женщин постарше, и кто на самом деле нужен певцу. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».

Прохор Шаляпин (он же Андрей Захаренков), скандально известный певец современной российской эстрады, который заслужил свою популярность все больше неоднозначными союзами с богатыми и взрослыми дамами намного старше его, нежели своими творческими талантами, которыми он, бесспорно, обладает.

Исполнитель русского фольклора добивался признания долгие годы и с самого детства участвовал во всевозможных вокальных конкурсах, что медленно, но верно, привело его в небольшое местечко под солнцем российского шоу-бизнеса. Будучи человеком умным и прагматичным, Прохор понимает, что с народными песнями вряд ли попадет в ТОП-чарты популярной музыки, а вот создавать скандальные инфоповоды, никак не связанные с его профессиональной деятельностью, гораздо эффективнее для популярности у народа.