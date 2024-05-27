«Детство наложило свой отпечаток»: почему Прохора Шаляпина тянет к женщинам постарше
© Lomohov Anatoly/East News
Сваха Анна Осипова рассказала, почему Прохор Шаляпин ищет женщин постарше, и кто на самом деле нужен певцу. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».
Прохор Шаляпин (он же Андрей Захаренков), скандально известный певец современной российской эстрады, который заслужил свою популярность все больше неоднозначными союзами с богатыми и взрослыми дамами намного старше его, нежели своими творческими талантами, которыми он, бесспорно, обладает.
Исполнитель русского фольклора добивался признания долгие годы и с самого детства участвовал во всевозможных вокальных конкурсах, что медленно, но верно, привело его в небольшое местечко под солнцем российского шоу-бизнеса. Будучи человеком умным и прагматичным, Прохор понимает, что с народными песнями вряд ли попадет в ТОП-чарты популярной музыки, а вот создавать скандальные инфоповоды, никак не связанные с его профессиональной деятельностью, гораздо эффективнее для популярности у народа.
«Не сильно счастливое и сытое детство наложило свой отпечаток на характер Прохора и его тяга к стабильной и обеспеченной жизни, кажется, стоит пунктом номер один в его системе ценностей и, в общем-то, ничего зазорного в этом нет, каждый хочет жить хорошо. А вот тяга к взрослым и не бедным дамам может включать в себя целый спектр самых разнообразных причин. Я не открою новый материк, но еще дедушка Фрейд говорил, что влечение мужчин к женщинам старше объясняется неудовлетворенной потребностью в материнской любви и заботе, недополученной в детстве, что и компенсируется во взрослом возрасте подобными союзами».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт подчеркнула, что есть огромное количество плюсов в отношениях, где мужчина моложе: женщина зрелая, умная, мудрая, сексуально раскрепощенная, нет ссор по пустякам, «выноса мозга» из-за мелочей, за ней не надо героически ухаживать, завоевывать и что-то доказывать, она всегда поможет мудрым советом, нужным знакомством, да и порадует «новой игрушкой» своего любимого «пусечку».
«Звучит так себе? А вовсе и нет. Для осуждающих и гневающихся скажу так: как сваха с многолетним опытом утверждаю, что сильные, самодостаточные и обеспеченные женщины мало востребованы на брачном рынке у сильных, самодостаточных и обеспеченных мужчин. Так как мужчины эти не готовы строить отношения с себе подобными, а в поисках слабых, ранимых, нежных созданий, которые в них нуждаются. А сильные женщины не готовы меняться и становиться слабыми».
Анна Осипова
Сваха
Сваха говорит, что у таких женщин есть два варианта: можно посыпать голову пеплом и сетовать, что настоящих мужиков не осталось. А можно закрутить фееричный роман с молодым, красивым, стройным и невероятно роскошным мачо!
«Наш Прохор может даже бросить петь, но один он точно не останется!»
Анна Осипова
Сваха